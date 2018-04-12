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    «Виннипег» стартует победой в серии с «Миннесотой»

    «Виннипег» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 12 апреля

    НХЛ Виннипег Джетс Миннесота Уайлд
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    Патрик Лайне
    Патрик Лайне
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 12 апреля «Виннипег Джетс» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Миннесота».

    «Виннипег»

    «Виннипег» завершил регулярный чемпионат домашней победой над «Чикаго» (4:1), одержав свою пятую победу подряд. Более того, в последних 12 матчах «Джетс» потерпели лишь одно поражение.

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    «Виннипег» до последнего не терял надежды выиграть Западную конференцию и Центральный дивизион, однако догнать «Нэшвилл» так и не удалось. Зато «Джетс» уверенно заняли второе место следом за «Предаторз». Что касается потерь, российский защитник Дмитрий Куликов травмирован, не играет с 9 марта и не сыграет до конца сезона. Также не поможет команде нападающий Мэтт Хэндрикс. Под вопросом участие в поединке защитников Джейкоба Троубы и Тобиаса Энстрема.

    «Виннипег» одна из топ-команд НХЛ, и почти по всем статистическим показателям входит в топ-5. Исключение – игра в меньшинстве с показателем надежности в 81,8% (9-е место). В целом «Джетс» делают ставку на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,33 шайбы за матч, что является вторым результатом в Лиге после «Тампы».

    «Миннесота»

    В последнем матче регулярного чемпионата «Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» (6:3), прервав серию из двух поражений подряд. В целом в последних 10 матчах «Уайлд» одержали лишь четыре победы.

    Ближайшие события

    «Миннесота» сумела расположиться на третьем месте в Центральном дивизионе как раз следом за «Виннипегом», но отстала от «Джетс» на внушительные 13 очков. Правда, и свою третью позицию в дивизионе «Дикари» удержали спокойно, опередив «Колорадо» на шесть баллов. В списке травмированных сразу три защитника, в том числе лидеры обороны Райан Сутер, и Джаред Спаржеон, а также Густав Олофссон. Кроме того, не поможет команде нападающий Люк Кунин.

    Ни по одному из показателей статистики «Миннесота» не входит в топ-10. Но в целом «Уайлд» обладают хорошим балансом атаки и обороны, показывая 11-е места как по результативности нападения (3,05 в среднем за матч), так и по надежности защиты (2,79 в среднем за матч). Чуть хуже обстоят дела с игрой спецбригад.

    Прогноз

    1,61Победа «Виннипега» в матче

    Соперники сыграли друг с другом четыре матча в регулярном чемпионате, и в трех из них победу праздновал «Виннипег». «Миннесота» добыла единственную победу, причем на льду «Джетс» в последней встрече. Сейчас явным фаворитом пары выглядит «Виннипег», и мы также рекомендуем присмотреться к ставке на победу этой команды в первом матче серии с коэффициентом 1,61.

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