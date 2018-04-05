ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Анахайм» попробует обойти «Лос-Анджелес» благодаря победе над «Миннесотой»

    «Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля

    НХЛ Анахайм Дакс Миннесота Уайлд
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Райан Гетцлаф
    Райан Гетцлаф
    LA Sports Hub
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля «Анахайм Дакс» примет «Миннесота Уайлд». Начало матча – 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Миннесота».

    «Анахайм»

    В прошлом матче «Анахайм» дома в овертайме дожал «Колорадо» (4:3), одержав свою третью победу в четырех и седьмую в последних десяти играх.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Анахайм» продолжает двойную борьбу в турнирной таблице – с «Лос-Анджелесом» за место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона, плюс с «Колорадо» и «Сент-Луисом» за место в плей-офф. Сейчас «Дакс» занимают 7-е место в Западной конференции, отстают на одно очко от «Лос-Анджелеса» при матче в запасе, опережают на два очка «Колорадо» и на три «Сент-Луис». В списке травмированных только защитник Кевин Биекса, а также нападающий Патрик Ивс, но он выбыл в самом начале сезоне.

    «Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,60 шайбы за матч и показывая 83,1% надежности в меньшинстве – это два 4-х показателя во всей НХЛ. Однако по игре в атаке и в большинстве «Дакс» не входят даже в топ-20.

    «Миннесота»

    В прошлой игре «Миннесота» в родных стенах засушила «Эдмонтон» (3:0), одержав свою вторую победу в последних трех матчах.

    Ближайшие события

    Этой победой «Миннесота» гарантировала себе и плей-офф и третье место в Центральном дивизионе. Впереди у команды три выездных поединка против «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе», которые станут подготовкой к плей-офф. Главное – не получить лишних травм, ведь в лазарете и так четыре человека – защитники Густав Олофссон, Джаред Спаржеон, Райан Сутер, а также нападающий Люк Кунин.

    «Миннесота» не входит в топ-10 ни по одному из показателей, но у «Дикарей» хороший баланас обороны и атаки – в среднем 3,03 заброшенные шайбы за матч и 2,76 пропущенные. По обоим показателям «Уайлд» занимают 11-е место в лиге. Чуть похуже игра спецбригад, но также в районе 14-15 мест.

    Прогноз

    1,67Победа «Анахайма» в матче

    Соперники сыграли друг с другом два матча в сезоне, обменявшись выездными победами. Но сейчас очки гораздо важнее «Анахайму», тогда как «Миннесота» просто готовиться к плей-офф и не будет рисковать. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Анахайма» в матче с коэффициентом 1,67.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Время четвертьфиналов
  • 5,65
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов