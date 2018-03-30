«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 30 марта

«Ак Барс»

Предыдущую серию «Ак Барс» закончил в пяти матчах, обыграв «Магнитку» (4:1). Перед стартом финала конференции казанцы получили целую неделю отдыха, что должно было помочь команде восстановить силы.

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«Ак Барс» обладает одним из сильнейших составов в КХЛ и считается явным фаворитом серии. Стержневым игроком команды является экс-защитник НХЛ Андрей Марков. В остальном оборона не слишком звездная, зато есть ряд выдающихся исполнителей в атаке – Владимир Ткачев, Данис Зарипов, Джастин Азеведо и другие. Традиционно под вопросом вратарская бригада, но пока что Эмиль Гарипов не дает в себе сомневаться.

«Ак Барс» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем всего 1,80 шайбы за матч – это третий показатель после ЦСКА и СКА. У казанцев также хорошие спецбригады и неплохая атака. Сбалансированная команда, у которой почти нет слабых мест, если сравнивать с «Трактором».

«Трактор»

«Трактор» в предыдущем раунде плей-офф неожиданно выбил «Салават Юлаев», обыграв уфимцев в семи матчах. Однако челябинцы потеряли много сил, закончив серию лишь 27 марта на выезде. Начинать финал конференции «Трактору» также нужно будет в Казани, а не дома. Так что, по сути, у подопечных Анвара Гатиятулина был всего день на отдых.

«Трактор» — одно из главных открытий плей-офф, ведь для бело-черных это первый финал конференции в истории. Многое в результатах «Трактора» зависит от игры вратаря Павел Францоуза, который, вероятно, и начнет серию с «Ак Барсом» первым номером. Однако его дублер Василий Демченко также показал хорошую игру в плей-офф. Кроме того, ожидаем продолжения результативности от Виталия Кравцова в атаке, но в целом по именам челябинцы заметно уступают сопернику.

Главная сила «Трактора» — это надежная оборона (всего 1,92 пропущенные шайбы за матч и 4-й показатель), дисциплина, а также игра в большинстве. «Трактор» лидер по реализации численного преимущества среди оставшихся четырех команд (27,5%). Но при этом по результативности в атаке, благодаря двум провалам «Салавата», челябинцы также поравнялись с «Ак Барсом» (в среднем три шайбы за игру).

Прогноз

1,70Победа «Ак Барса» в основное время

«Ак Барс» считается фаворитом пары, получил целую неделю отдыха, и будет принимать «Трактор» в родных стенах, тогда как челябинцы почти сразу после седьмого матча второго раунда в Уфе отправились в очередной выезд в Казань. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в основное время с коэффициентом 1,70.

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