«Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 22 марта

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде в овертайме дожал «Чикаго» (5:4), одержав свою вторую победу подряд. Всего в последних пяти матчах «Блюз» одержали четыре победы, хотя ранее результаты были гораздо хуже.

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Сейчас «Сент-Луис» поднялся на 10-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка, сохраняя шансы на постсезон. В лазарете вратарь Картер Хаттон, защитник Джей Боумистер, нападающий Скотти Апшолл. Российский нападающий Владимир Тарасенко не набирает очки три матча подряд и пропустил игру против «Чикаго» из-за повреждения, но может сыграть уже в ближайших матчах. Нападающий Иван Барбашев не набирает очки три поединка кряду, а форвард Никита Сошников в игре с «Рейнджерс» забросил свою первую шайбу за «Сент-Луис».

«Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне. В среднем «Блюз» пропускают 2,68 шайбы за матч – это 7-й показатель в НХЛ. Но атака одна из худших в Лиге, оставляют желать лучшего и спецбригады – особенно большинство.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на своем льду проиграл в овертайме «Коламбусу» (4:5). «Брюинз» шесть матчей подряд чередуют победы с поражениями, а до этого шли на длительной серии побед.

«Бостон» уверенно расположился на втором месте в Атлантическом дивизионе, на три очка отставая от «Тампы», но на шесть опережая «Торонто». У команды обширный список травмированных лидеров – защитники Чарльз Макэвой и Здено Хара, нападающие Андерс Бьорк, Патрис Бержерон, Дэвид Бэкес и Джейк Дебраск. Российский вратарь Антон Худобин в последний раз выходил на лед 16 марта. В двух последних матчах с его участием «Брюинз» потерпели два поражения.

По всем основным статистическим показателям «Бостон» входит в топ-10 команд НХЛ. У «Брюинз» хороший баланс атаки и обороны – в среднем команда забрасывает 3,32 шайбы и пропускает всего 2,56 шайбы за матч. По обоим показателям «Бостон» входит в топ-3 в НХЛ.

Прогноз

1,95Победа «Сент-Луиса» в матче

Первый матч соперников завершился победой «Бостона» на своем льду (3:1). Но учитывая неплохой ход «Блюз» и серию травм у «Брюинз», можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,95.

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