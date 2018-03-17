ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта

    КХЛ Салават Юлаев Трактор
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее
    hcsalavat.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 17 марта уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор». Начало матча – 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Трактор».

    «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» неудачно начал серию второго раунда плей-офф, уступив в первом матче на своем льду «Трактору» (1:2). Однако нужно отметить, что до этого уфимцы сыграли тяжелую семиматчевую серию с «Авангардом».

    Все прогнозы на КХЛ

    Возможно, именно свежести не хватило команде Эркки Вестерлунда в первом поединке. При этом команде удалось избежать серьезных травм в первой серии с «Авангардом», а в строй вернулся основной голкипер Бэн Скривенс, снова сыгравший сегодня неплохой матч.

    Однако усилий одного Скривенса не хватило для общего успеха. «Салават» пропустил всего два гола, но забросил еще меньше – лишь один. «Салават Юлаев» был одной из наиболее результативных команд первого раунда, но проблемы со спецбригадами по-прежнему остаются актуальными. Они же стали решающими сегодня – хозяева не реализовали три большинства, и пропустили решающую шайбу в меньшинстве.

    «Трактор»

    «Трактор» успешно начал серию с «Салаватом», взяв победу на выезде. Задачу минимум команда из Челябинска выполнила, воспользовавшись накопленной усталостью у соперника. «Трактор», напомним, уложился в пять матчей с «Нефтехимиком» и имел на несколько дней отдыха больше.

    Ближайшие события

    Несмотря на жесткую серию с «Нефтехимиком», «Трактору» удалось обойтись без серьезных травм – все лидеры команды оказались в строю на первую игру в Уфе, сделав результат для «Трактора» — Ник Бэйлен и Рихард Гюнге отличились результативными передачами. Кроме того, свою пятую шайбу в плей-офф забросил юное дарование Челябинска – 18-летний нападающий Виталий Кравцов, который стал главным открытием серии с «Нефтехимиком».

    «Трактор» в очередной раз реализовал большинство, а Виталий Кравцов забросил свою третью шайбу в численном преимуществе. Спецбригады – главная сила челябинцев, которые по итогам первого раунда были третьими в КХЛ с более чем 33% реализации удалений соперника. Кроме того, у «Трактора» одна из наиболее надежных оборон и хорошо выглядит чешский голкипер Павел Францоуз.

    Прогноз

    2,09ТБ 4,5

    Несмотря на поражение в первом поединке, «Салават Юлаев» остается фаворитом серии. В минус уфимцам может сыграть насыщенный график после тяжелой серии с «Авангардом», но во втором матче от хозяев льда следует ожидать более открытой атакующей игры. Значит можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 2,09.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Монако» еще на шаг приблизится к серебру
  • 4,66
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Локо» вылетел из Лиги Европы, как Мюнхгаузен из пушки
  • Реакция прессы на разгромное поражение «Локомотива» в Лиге Европы
    •
  • «Бавария» вспоминает 2013-й год
  • Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария»
    •
  • «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов
  • СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов