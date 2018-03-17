«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» неудачно начал серию второго раунда плей-офф, уступив в первом матче на своем льду «Трактору» (1:2). Однако нужно отметить, что до этого уфимцы сыграли тяжелую семиматчевую серию с «Авангардом».

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Возможно, именно свежести не хватило команде Эркки Вестерлунда в первом поединке. При этом команде удалось избежать серьезных травм в первой серии с «Авангардом», а в строй вернулся основной голкипер Бэн Скривенс, снова сыгравший сегодня неплохой матч.

Однако усилий одного Скривенса не хватило для общего успеха. «Салават» пропустил всего два гола, но забросил еще меньше – лишь один. «Салават Юлаев» был одной из наиболее результативных команд первого раунда, но проблемы со спецбригадами по-прежнему остаются актуальными. Они же стали решающими сегодня – хозяева не реализовали три большинства, и пропустили решающую шайбу в меньшинстве.

«Трактор»

«Трактор» успешно начал серию с «Салаватом», взяв победу на выезде. Задачу минимум команда из Челябинска выполнила, воспользовавшись накопленной усталостью у соперника. «Трактор», напомним, уложился в пять матчей с «Нефтехимиком» и имел на несколько дней отдыха больше.

Несмотря на жесткую серию с «Нефтехимиком», «Трактору» удалось обойтись без серьезных травм – все лидеры команды оказались в строю на первую игру в Уфе, сделав результат для «Трактора» — Ник Бэйлен и Рихард Гюнге отличились результативными передачами. Кроме того, свою пятую шайбу в плей-офф забросил юное дарование Челябинска – 18-летний нападающий Виталий Кравцов, который стал главным открытием серии с «Нефтехимиком».

«Трактор» в очередной раз реализовал большинство, а Виталий Кравцов забросил свою третью шайбу в численном преимуществе. Спецбригады – главная сила челябинцев, которые по итогам первого раунда были третьими в КХЛ с более чем 33% реализации удалений соперника. Кроме того, у «Трактора» одна из наиболее надежных оборон и хорошо выглядит чешский голкипер Павел Францоуз.

Прогноз

2,09ТБ 4,5

Несмотря на поражение в первом поединке, «Салават Юлаев» остается фаворитом серии. В минус уфимцам может сыграть насыщенный график после тяжелой серии с «Авангардом», но во втором матче от хозяев льда следует ожидать более открытой атакующей игры. Значит можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 2,09.

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