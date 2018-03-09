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    «Йокерит» может закончить серию с «Сочи» победой в пятом матче

    «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 9 марта

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    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта финский «Йокерит» примет ХК «Сочи». Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Сочи».

    «Йокерит»

    После неудачного первого матча серии, в котором «Йокерит» на родном льду умудрился проиграть «Сочи», имея подавляющее преимущество, в финском клубе сделали правильные выводы. В двух следующих поединках «Йокерит» разбил соперника со счетом 7:2 (дома и на выезде). А вчера команда Юкки Ялонена одержала уже третью подряд победу, дожав соперника в овертайме на его льду (3:2).

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    Сейчас «Йокерит» от выхода во второй раунд плей-офф отделяет всего одна победа, которую финны постараются добыть уже в завтрашнем матче. В списке травмированных только нападающий Антти Пильстрем.

    «Йокерит» показывает классную игру в большинстве. 10 из 19 шайб финны забросили в численном преимуществе, что во многом определило успех в матчах. Команда также показывает агрессивную, нацеленную на ворота игру в атаке и активный форчекинг.

    «Сочи»

    В прошлом поединке «Сочи» пытался сравнять счет в серии после двух подряд крупных поражений. Хозяева показали зубы, дважды отыгрываясь по ходу матча, а в овертайм перевели поединок за 5 секунд до конца третьего периода. Впрочем, далее снова забросили финны.

    Ближайшие события

    Сейчас «Сочи» находится в шаге от вылета из плей-офф и это будет справедливым исходом. После победы в первом поединке команда как будто остановилась, позволив «Йокериту» делать все, что он хотел. Есть ощущение, что подопечные Сергея Зубова просто не успели переключиться на плей-офф. Не хватает команде травмированного форварда Кэйси Уэллмана.

    Во всех четырех матчах серии «Сочи» забрасывает по две шайбы в основное время. Это достаточно скромный результат, если учесть проблемы в обороне. Кроме того, слабо выглядит игра спецбригад. «Сочи» неприлично много пропускает в меньшинстве, а в большинстве сумел отличиться лишь дважды, хотя возможностей было вполне достаточно. Более того, эти две шайбы был заброшены в одном (втором) матче серии.

    Прогноз

    2,24Время первого гола 12-60 мин.

    Практически нет сомнений в том, что «Йокерит» дожмет «Сочи» на родном льду. Букмекеры придерживаются того же мнения. Для «Сочи» теперь каждый матч последний, так что они наверняка попробуют сыграть строже в обороне. «Йокерит», имея солидное преимущество в серии, тоже не должен сразу лететь вперед. Можно присмотреться к ставке на то, что первая шайба будет заброшена с 12 по 60 минуту матча с коэффициентом 2,24.

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