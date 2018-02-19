«Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» дома в овертайме проиграл «Филадельфии» (1:2), потерпев свое второе поражение подряд и седьмое в последних десяти матчах.

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«Коламбус» идет на 9-м месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко, а от топ-тройки Столичного дивизиона – на пять. В лазарете защитник Райан Мюррей и нападающий Сони Милано. Российский вратарь Сергей Бобровский отыграл весь матч с «Филадельфией», отразив 23 из 25 бросков, а до этого одержал две подряд победы. Нападающий Артемий Панарин не набирает очки два матча подряд и не может забросить шайбу три поединка кряду.

Ставку в игре «Коламбус» делает на оборону и вратарей, хотя и в этом компоненте дела у «Блу Джекетс» заметно хуже, чем в начале сезона. Команда пропускает в среднем 2,76 шайбы за матч – это уже 11-й результат в Лиге. В остальном все очень плохо, а большинство и вовсе худшее в лиге – всего 14,7% реализации.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1), одержав свою третью победу подряд и восьмую в последних десяти встречах. При этом перед игрой с «Коламбусом» «Пингвинз» примут дома «Торонто».

Сейчас «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Филадельфию» и отставая на три пункта от «Вашингтона». В списке травмированных защитник Мэтт Ханвик, нападающие Патрик Хорнквист и Том Кюнхакль. Российский форвард Евгений Малкин в последних двух матчах забросил две шайбы и набрал три очка.

Главная сила «Питтсбурга» — это атака и спецбригады, слабое место – игра в обороне и вратари. «Питтсбург» забрасывает в среднем 3,10 шайб за матч (8-й показатель) и лучше всех реализует большинство – 26,6%. Однако пропускает команда в среднем 2,93 шайбы за матч — это лишь 18-е место.

Прогноз

1,84Победа «Коламбуса» в матче

Два предыдущих матча у себя дома выиграл «Питтсбург», но это принципиальное противостояние, предсказать победителя которого очень сложно. Попробуем спрогнозировать победу разьяренного серией неудач «Коламбуса» в матче с коэффициентом 1,84.

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