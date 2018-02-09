«Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде крупно проиграла «Эдмонтону» (2:6), прервав серию из двух побед подряд. В целом в последних семи поединках «Лайтнинг» одержали пять побед.

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«Тампа» уверенно возглавляет Восточную конференции и общую таблицу Лиги. В списке травмированных резервный вратарь Петер Будай, защитник Даниэль Жирарди и нападающий Онджей Палат. Российский вратарь Андрей Василевский в игре с «Эдмонтоном» прервал серию из четырех побед подряд, лидер атак Никита Кучеров набирает очки, но не может забросить шайбу 11 матчей подряд, нападающий Владислав Наместников не может набрать очки четыре матча кряду.

«Тампа-Бэй» самая результативная команда лиги – в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают 3,53 шайбы за матч. У команды также надежная оборона и хорошее большинство. Слабая сторона — игра в меньшинстве – всего 78,4% надежности и только 24-е место в НХЛ.

«Ванкувер»

В прошлом матче «Ванкувер» проиграл на выезде «Флориде» (1:3). Это поражение стало вторым подряд для «Кэнакс» после двух побед кряду.

«Ванкувер» занимает предпоследнее 14-е место в Западной конференции и почти лишился шансов на плей-офф. В списке травмированных только один игрок – нападающий Дерек Дорсетт, а

российский форвард Николай Голдобин не выходит на лед с 13 января.

«Ванкувер» одна из худших команд Лиги по всем показателям, что и не удивительно. Но по игре в большинстве «Кэнакс» входят в топ-10 команд лиги, реализуя 21,4% своих попыток.

Прогноз

1,67Победа «Тампы-Бэй» в основное время

Первый матч соперников завершился победой «Тампы» (4:2), и в этот раз все расклады говорят в пользу «Лайтнинг». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,67.

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