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    Останется ли «Ак Барс» лидером конференции после матча с «Йокеритом»?

    «Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 17 января

    КХЛ Ак Барс Йокерит
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    Райан Запольски
    Райан Запольски
    jokerit.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 17 января казанский «Ак Барс» примет финский «Йокерит» Начало матча – 19:30 мск.

    «Ак Барс»

    В прошлом матче «Ак Барс» на выезде обыграл аутсайдера Западной конференции «Динамо Рига» (4:1), реабилитировавшись за поражение в Череповце от «Северстали» (2:5). В целом, команда из Казани одержала в последних четырех матчах три победы.

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    Эти результаты помогли «Ак Барсу» гарантировать себе место в плей-офф и вернуть первое место Восточной конференции, снова оттеснив вниз «Автомобилист». Однако разрыв между соперниками сохраняется всего в одно очко – любая осечка может привести к очередной смене лидера.

    В списке травмированных «Ак Барса» находятся защитник Роман Абросимов, нападающие Ярослав Косов, Федор Малыхин и Андрей Попов. Однако все лидеры команды в строю. В плане статистики «Ак Барс» чуть ярче чем финны играет в атаке, забрасывая в среднем 2,82 шайбы за матч (4-й результат в КХЛ), но чуть менее успешно выглядит в большинстве – 19,9% реализации и 10-й результат в Лиге.

    «Йокерит»

    Финский клуб также обеспечил себе плей-офф, причем еще раньше чем «Ак Барс». Что еще более важно, «Йокерит» почти гарантировано финиширует на третьем месте в конференции, ведь отрыв от «Локомотива» составляет комфортные семь очков при двух матчах в «Джокеров» в запасе.

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    В прошлом матче «Йокерит» дома разобрался с «Кунь Лунем» (3:1), продлив серию побед до двух поединков, которая сменила трехматчевую серию поражений. В списке травмированных находится только защитник Никлас Андерсен, который не играет со старта сезона.

    «Йокерит» занимает третье место в КХЛ по надежности обороны, пропуская в среднем лишь 1,79 шайбы за матч. Кроме того, финны вторые после СКА в Лиге по игре в спецбригадах. В реализации большинства показатель составляет 24,3% , а надежность в меньшинстве — 87,6%.

    Прогноз

    2,11Победа «Ак Барса» в основное время

    По большому счету, соперники примерно равны по силам. В чем-то сильнее «Ак Барс», в чем-то лучше выглядит «Йокерит». Но «Ак Барс» играет дома и казанцам победа гораздо важнее с точки зрения борьбы за лидерство в конференции. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в основное время с коэффициентом 2,11.

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