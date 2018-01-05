«Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 января

«Бостон»

Декабрь прошел мега удачно для «Бостона», который постепенно поднялся в топ-3 команд Атлантического дивизиона, а благодаря победе в последнем матче над «Айлендерс» вовсе вышел на второе место. Впереди только «Тампа-Бэй», опережающая «Брюинз» на 10 очков.

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Сейчас «Бостон» идет на серии из двух побед, одержал семь побед в последних восьми матчах и набирает очки в девяти поединках кряду. Это один из лучших результатов в НХЛ в последнее время. Если не считать пару не основных исполнителей в лазарете, все лидеры команды в строю. Также, как и российский голкипер Антон Худобин, который в последний раз выходил на лед 28 декабря в игре против «Вашингтона» (3:4).

«Бостон» располагает одной из наиболее надежных оборон лиги. Вместе с Тууккой Раском в воротах это дает 3-й в лиге результат по количество пропущенных шайб и игре в меньшинстве – в среднем лишь 2,45 за матч и 84,5% нейтрализации большинства соперника. По остальным показателям «Брюинз» также входят в топ-10.

«Флорида»

До последнего матча «Флорида» шла на кураже, выдав серию из пяти побед подряд. Но первый же матч на выезде принес «Пантерз» разочарование – разгром 1:5 от «Миннесоты». При том, что не так давно «Флорида» дома оказалась сильнее «Дикарей» (4:2), и в пяти матчах пропустила лишь шесть шайб.

Главная задача «Флориды» — борьба за уайлд кард Восточной конференции. Отрыв от плей-офф сейчас составляет всего пять очков – вполне преодолимое расстояние. Но для начала надо выдержать тяжелую выездную серию. При том, что «Пантерз» не могут рассчитывать на основного вратаря Роберто Люонго и нападающего Радима Врбату. Российский нападающий Евгений Дадонов здоров, но не набирает очки 5 матчей подряд, а безголевая серия Дадонова достигла удручающих 16 поединков.

«Флорида» неплохо провела домашний отрезок в конце декабря, показав хорошую игру в обороне и вполне результативно выглядела в атаке. Это немного подтянуло статистику команды, но даже в топ-20 по этим показателям «Пантерз» не входят. Лучше всего у «Флориды» обстоят дела с игрой на вбрасываниях – 50,9% и 13-й результат в НХЛ.

Прогноз

1,90Победа «Бостона» в основное время

Не так давно «Флорида» выглядела очень даже неплохо, но это была домашняя серия. На выезде «Пантерз» иная команда. К тому же, «Бостон» на ходу и будет мотивирован в поединке с конкурентом по дивизиону. Есть смысл присмотреться к ставке на победу «Бостона» в основное время с коэффициентом 1,90.

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