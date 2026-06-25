26 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.
ЦСКА-Памир
Турнирное положение: «Армейцы» привычно бьются за чемпионство. Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА-Памир всего на 3 очка отстает от лидера. Вот только забили «армейцы» всего 12 мячей в 10 матчах, что явно скромно для кандидата в лидеры.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Армейцы» сенсационно уступили «Парвааз-Аэропорту» (1:2).
Плюс поединок с «Регар-ТадАзом» завершился поражением (1:2). Зато скромный «Сардор» удалось обыграть уверенно (2:0).
Два поражения подряд больно ударили по психологическому состоянию команды. А ведь до них «армейцы» одержали 6 побед кряду. Вот такой вот спад — и как не вовремя!
Состояние команды: ЦСКА-Памир в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей. Показатели середняка чемпионата, но никак не борца за самые высокие места.
Притом, что ЦСКА-Памир до последней коллизии трижды кряду одолел «Хосилот». Да и желание реванша за грандиозное побитие в первом круге (0:3) у «армейцев» огромное.
«Хосилот»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Хосилот» ныне пребывает на втором месте турнирной таблицы.
При этом «Хосилот» на один зачетный балл отстает от лидера. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 20 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Хосилот» учинил разгром «Эсхате» (6:1).
До того команда натужно переиграла «Баркчи» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела одолеть нестабильный «Вахш» (2:2).
Ныне «Хосилот» находится на эмоциональном подъеме. Две победы кряду явно окрыляют, плюс серия без поражений возросла до 5 матчей.
Состояние команды: «Хосилот» пытается догнать «Истиклол». Потенциал у команды достаточно высокий, вот только пропустила она 9 мячей в 11 матчах.
Правда, в пяти поединках вне родных стен «Хосилот» добыл всего пять зачетных баллов. На выезде команда разжилась лишь одной викторией. Ну, куда это годится для одного из лидеров?!
При этом «Хосилот» в двух своих последних матчах наколотил 8 мячей. Вот только пропускала команда в трех своих последних поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА-Памира дают 2.05, а на «Хосилот» — 3.25; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.10.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.65.
Прогноз: «Армейцы» испытывают сложности в плане реализации, тогда как «Хосилот» нынче пребывает на подъеме.
Ставка: Победа «Хосилота» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- ЦСКА-Памир уступил в двух своих последних поединках
- «Армейцы» в матче первого круга уступили «Хосилоту» (0:3)
- «Хосилот» забивает чаще всех в лиге — 20 мячей
- Обе команды в среднем пропускают фактически один гол за матч
- «Армейцы» слишком часто теряют очки в родных стенах