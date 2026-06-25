26 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют ЦСКА-Памир и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.

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ЦСКА-Памир

Турнирное положение: «Армейцы» привычно бьются за чемпионство. Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА-Памир всего на 3 очка отстает от лидера. Вот только забили «армейцы» всего 12 мячей в 10 матчах, что явно скромно для кандидата в лидеры.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Армейцы» сенсационно уступили «Парвааз-Аэропорту» (1:2).

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Плюс поединок с «Регар-ТадАзом» завершился поражением (1:2). Зато скромный «Сардор» удалось обыграть уверенно (2:0).

Два поражения подряд больно ударили по психологическому состоянию команды. А ведь до них «армейцы» одержали 6 побед кряду. Вот такой вот спад — и как не вовремя!

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Состояние команды: ЦСКА-Памир в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей. Показатели середняка чемпионата, но никак не борца за самые высокие места.

Притом, что ЦСКА-Памир до последней коллизии трижды кряду одолел «Хосилот». Да и желание реванша за грандиозное побитие в первом круге (0:3) у «армейцев» огромное.

«Хосилот»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Хосилот» ныне пребывает на втором месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» на один зачетный балл отстает от лидера. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 20 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Хосилот» учинил разгром «Эсхате» (6:1).

До того команда натужно переиграла «Баркчи» (2:1). При этом чуть ранее она не сумела одолеть нестабильный «Вахш» (2:2).

Ныне «Хосилот» находится на эмоциональном подъеме. Две победы кряду явно окрыляют, плюс серия без поражений возросла до 5 матчей.

Состояние команды: «Хосилот» пытается догнать «Истиклол». Потенциал у команды достаточно высокий, вот только пропустила она 9 мячей в 11 матчах.

Правда, в пяти поединках вне родных стен «Хосилот» добыл всего пять зачетных баллов. На выезде команда разжилась лишь одной викторией. Ну, куда это годится для одного из лидеров?!

При этом «Хосилот» в двух своих последних матчах наколотил 8 мячей. Вот только пропускала команда в трех своих последних поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА-Памира дают 2.05, а на «Хосилот» — 3.25; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.10.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.20, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.65.

Прогноз: «Армейцы» испытывают сложности в плане реализации, тогда как «Хосилот» нынче пребывает на подъеме.

3.25 Победа «Хосилота» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч ЦСКА-Памир — «Хосилот» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Хосилота» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ЦСКА-Памир — «Хосилот» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет