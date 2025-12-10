11 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Синие» провели впоєне продуктивный сезон.  Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Крузейро» на 9 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Синие» уступили «Сантосу» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Ботафого» (2:2).  Плюс поединок с «Сеарой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Крузейро» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Синие» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Крузейро» традиционно удачно противостоит «тимао».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Синие» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» ходят в середняках лиги.  Команда финишировали на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» на 4 зачетных пункта опередил зону вылета.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Коринтианс» не смогла одолеть «Жувентуде» (1:1).

До того команда была бита «Форталезой» (1:2).  А вот чуть ранее она дала знатный бой «Ботафого» (2:2).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» в последних поединках смотрелись не столь ярко.  Команда не выигрывает уже 4 раза кряду.

При этом «Коринтианс» имеет вполне приличный по именам состав.  А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже год не может обыграть «Крузейро».  Да и в этой встрече «Тимао» вполне удовлетворятся даже ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  «Тимао» попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

  • «Синие» в среднем забивают реже 2 голов за матч
  • «Крузейро» в среднем пропускает реже одного мяча за матч
  • «Коринтианс» уже год не обыгрывает «синих»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Синие» нынче выглядят вполне прилично, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и максимально постараются пробиться в финал Кубка страны.

Ставка: Победа «Крузейро» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15