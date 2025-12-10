прогноз на матч Кубка Бразилии, ставка за 2.20

11 декабря в 1/2 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Синие» провели впоєне продуктивный сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Крузейро» на 9 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Сантосу» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Ботафого» (2:2). Плюс поединок с «Сеарой» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Крузейро» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Крузейро» традиционно удачно противостоит «тимао». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Синие» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» ходят в середняках лиги. Команда финишировали на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» на 4 зачетных пункта опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» не смогла одолеть «Жувентуде» (1:1).

До того команда была бита «Форталезой» (1:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой «Ботафого» (2:2).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» в последних поединках смотрелись не столь ярко. Команда не выигрывает уже 4 раза кряду.

При этом «Коринтианс» имеет вполне приличный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже год не может обыграть «Крузейро». Да и в этой встрече «Тимао» вполне удовлетворятся даже ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Тимао» попытаются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Синие» в среднем забивают реже 2 голов за матч

«Крузейро» в среднем пропускает реже одного мяча за матч

«Коринтианс» уже год не обыгрывает «синих»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Синие» нынче выглядят вполне прилично, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и максимально постараются пробиться в финал Кубка страны.

2.20 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Крузейро» — «Коринтианс» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Крузейро» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Крузейро» — «Коринтианс» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15