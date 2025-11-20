прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.10

20 ноября в 34-м туре бразильской Серии А сыграют «Сантос» и «Мирасол». Начало встречи — 03:30 мск.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» в таблице чемпионата Бразилии идет на 16-м месте. В активе команды 36 набранных очков.

В 33-х встречах «Сантос» одержал 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Разница мячей составляет 34-48.

Последние матчи: В ноябре «Сантос» провел 4 матча. В текущем месяце команда одержала одну победу. 16 ноября «Сантос» дома одолел «Палмейрас» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сантосу» нужно исправлять ситуацию. Команда находится рядом с зоной вылета. Чтобы избежать изматывающей борьбы за выживание, «Сантосу» следует поскорее улучшить результаты.

Стоит отметить, что «Сантос» хорошо играет на своем поле. В последних семи домашних матчах чемпионата Бразилии клуб в родных стенах проиграл один раз.

«Мирасол»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Бразилии «Мирасол» находится на 4-й строчке. В активе команды 59 очков по итогам 33-х матчей.

«Мирасол» одержал 16 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Клуб забил 54 гола и пропустил 33 мяча.

Последние матчи: В ноябре «Мирасол» провел три матча. Команда в текущем месяце набрала 4 очка.

«Мирасол» взял верх над «Палмейрасом» со счетом 2:1, сыграл вничью с «Ботафого» (0:0), а также уступил «Флуминенсе» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: У «Мирасола» есть шансы завоевать медали по итогам сезона. На данный момент отставание от топ-3 составляет 5 очков.

«Мирасол» успешно играет в последние месяцы. С 9 октября по 10 ноября команда в семи поединках потерпела лишь одно поражение. Клуб в гостях уступил «Флуминенсе» со счетом 0:1.

Статистика для ставок

19 июля «Мирасол» разгромил «Сантос» со счетом 3:0

«Сантос» в последних семи домашних матчах потерпел одно поражение

«Мирасол» в октябре-ноябре уступил в двух гостевых играх из трех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 2.10, а на «Мирасол» — 3.44, ничью букмекеры оценивают в 3.40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.82, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.99.

Прогноз: «Сантос» находится в нижней части таблицы, команде нужно срочно улучшать ситуацию. Хозяевам по силам завоевать три очка.

2.10 Победа «Сантоса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Сантос» — «Мирасол» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Сантоса» за 2.10.

Прогноз: Еще один прогноз, что в матче удастся забить обоим клубам.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сантос» — «Мирасол» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе команды забьют за 1.80.