11 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Венесуэла. Начало игры — в 03:00 мск.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы отборочной группы.
При этом Аргентина в 18 матчах набрала 38 зачетных баллов. В них команда отличилась 31 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Аргентинцы уступили Эквадору (0:1).
До того команда нанесла поражение Венесуэле (3:0). А вот поединок с Колумбией завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Аргентина забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних матчах.
Причем Аргентина традиционно успешно противостоит Венесуэле. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается продлить свой победный сериал.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэльцы не сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Венесуэла на 2 очка отстала от стыковой 7 позиции. При этом команда отличилась 18 забитыми мячами в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Венесуэльцы были биты Колумбией (3:6).
До того команда по всем статьям уступила Аргентине (0:3). А вот чуть ранее она была бита еще и Уругваем (0:2).
При этом Венесуэла в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Венесуэльцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 3 своих последних матчах.
При этом Венесуэла в 2 своих последних поединках пропустила 9 мячей. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда не столь ярко действует в плане реализации. Да и аргентинцев она не может обыграть уже долгих шесть лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Венесуэльцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Венесуэла уступила в 3 своих последних поединках
- Аргентина не пропускает 2 матча кряду
- Аргентинцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.29.
Прогноз: Аргентинцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.
Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55