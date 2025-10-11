прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

11 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Венесуэла. Начало игры — в 03:00 мск.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы отборочной группы.

При этом Аргентина в 18 матчах набрала 38 зачетных баллов. В них команда отличилась 31 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Аргентинцы уступили Эквадору (0:1).

До того команда нанесла поражение Венесуэле (3:0). А вот поединок с Колумбией завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках Аргентина забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аргентинцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних матчах.

Причем Аргентина традиционно успешно противостоит Венесуэле. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается продлить свой победный сериал.

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы не сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Венесуэла на 2 очка отстала от стыковой 7 позиции. При этом команда отличилась 18 забитыми мячами в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Венесуэльцы были биты Колумбией (3:6).

До того команда по всем статьям уступила Аргентине (0:3). А вот чуть ранее она была бита еще и Уругваем (0:2).

При этом Венесуэла в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Венесуэльцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом Венесуэла в 2 своих последних поединках пропустила 9 мячей. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Да и аргентинцев она не может обыграть уже долгих шесть лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Венесуэльцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Венесуэла уступила в 3 своих последних поединках

Аргентина не пропускает 2 матча кряду

Аргентинцы в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.29.

Прогноз: Аргентинцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

2.22 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Аргентина — Венесуэла позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Обе забьют за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Аргентина — Венесуэла позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55