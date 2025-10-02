прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.50

Итальянская «Фиорентина» сыграет против чешской «Сигмы» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Фиорентина»

Турнирная таблица: «Фиорентина» в Серии А стартовала крайне неудачно, в 5 матчах фиалки заработали лишь 3 очка.

Последние матчи: В рамках минувшего тура итальянский клуб сыграл вничью с «Пизой» (0:0).

Не сыграют: В составе итальянского клуба из-за травмы колена в предстоящей игре Лиги конференций не сыграют Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти.

Состояние команды: «Фиорентина» не может выиграть в итальянском первенстве вот уже четыре матча подряд. Участник Лиги конференций сыграл два матча вничью, а в двух поединках потерпел поражение.

«Сигма»

Турнирная таблица: «Сигма» занимает 6 место, набрав 15 очков в чемпионате Чехии. Команда из Оломоуц одержала 4 победы, сыграла вничью 3 встречи и в 3 играх проиграла.

Последние матчи: В 10 туре чешского чемпионата «Сигма» сыграла вничью с «Богемиансом» (2:2).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Ян Климент, Януша Муритала и Даниель Васулин.

Состояние команды: «Сигма» не побеждает четыре матча подряд, отметим, что чехи два матча проиграли и две встречи сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Фиорентина» не побеждает в четырех матчах подряд

«Сигма» не побеждает в четырех матчах подряд

«Фиорентина» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа «Омонии» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: В предстоящей игре чья-та безвыигрышная серия прервется, и победителем скорее всего станет «Фиорентина». Итальянцы классом выше, чем «Сигма».

2.50 Фора «Фиорентины» (-2)

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Фиорентина» — «Сигма» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.03 ТБ 3

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Фиорентина» — «Сигма» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.