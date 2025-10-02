Итальянская «Фиорентина» сыграет против чешской «Сигмы» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.
«Фиорентина»
Турнирная таблица: «Фиорентина» в Серии А стартовала крайне неудачно, в 5 матчах фиалки заработали лишь 3 очка.
Последние матчи: В рамках минувшего тура итальянский клуб сыграл вничью с «Пизой» (0:0).
Не сыграют: В составе итальянского клуба из-за травмы колена в предстоящей игре Лиги конференций не сыграют Кристиан Куаме и Тарик Лэмпти.
Состояние команды: «Фиорентина» не может выиграть в итальянском первенстве вот уже четыре матча подряд. Участник Лиги конференций сыграл два матча вничью, а в двух поединках потерпел поражение.
«Сигма»
Турнирная таблица: «Сигма» занимает 6 место, набрав 15 очков в чемпионате Чехии. Команда из Оломоуц одержала 4 победы, сыграла вничью 3 встречи и в 3 играх проиграла.
Последние матчи: В 10 туре чешского чемпионата «Сигма» сыграла вничью с «Богемиансом» (2:2).
Не сыграют: В лазарете команды находятся Ян Климент, Януша Муритала и Даниель Васулин.
Состояние команды: «Сигма» не побеждает четыре матча подряд, отметим, что чехи два матча проиграли и две встречи сыграли вничью.
Статистика для ставок
- «Фиорентина» не побеждает в четырех матчах подряд
- «Сигма» не побеждает в четырех матчах подряд
- «Фиорентина» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.60, а победа «Омонии» — в 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
Прогноз: В предстоящей игре чья-та безвыигрышная серия прервется, и победителем скорее всего станет «Фиорентина». Итальянцы классом выше, чем «Сигма».
Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.03.