26 сентября в 7-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «Фортуна». Начало игры — в 21:00 мск.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Твенте» на 2 очка отстает от топ-8. А вот пропустила команда 8 мячей в 6 поединках чемпионата Нидерландов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Твенте» разгромил роттердамскую «Спарту» (5:1).

До того команда не сумела одолеть «Бреду» (2:2). А вот поединок с «Эксельсиором» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Твенте» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Твенте» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем «Твенте» исторически успешно противостоит «Фортуне». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 виктории при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда мотивирована подтянуться к зоне еврокубков.

«Фортуна»

Турнирное положение: «Фортуна» стартовала в чемпионате вполне продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 месте.

Причем «Фортуна» лишь на 3 зачетных балла отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фортуна» одолела «Утрехт» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Фейеноорда» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Телстару» (3:1).

При этом «Фортуна» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фортуна» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

При этом «Фортуна» уже 3 года не может одолеть «Твенте». Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Весьма продуктивно начал сезон Мохаммед Ихаттарен. 23-летний марокканец настрелял уже 3 мяча в Эредивизии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается разжиться заветными баллами.

Статистика для ставок

И те, и другие забивают в среднем чаще одного мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Фортуна» уже 3 года не обыгрывает «Твенте»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.25.

Прогноз: «Твенте» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Фортуне».

Ставка: Победа «Твенте» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55