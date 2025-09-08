Индонезия — Ливан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Индонезия и Ливан. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Индонезия — Ливан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы намерены наконец-то квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда финишировала на 4 позиции.

При этом Индонезия имеет довольно скромный подбор игроков. Да и стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

Индонезия — Ливан: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.823.804.02Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Индонезийцы нанесли поражение Тайваню (6:0).

При этом чуть ранее Индонезия была бита Японией (0:6). А вот поединок с Китаем завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Индонезия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Индонезийцы на данном этапе выглядят весьма выгодно. Да и в плане реализации команда преуспевает.

При всем при этом Индонезия весьма продуктивно противостоит соперникам, близким себе по классу. Да и тылы команды вполне-себе надежны.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Индонезийцы способны еще поднатореть в плане реализации.

Ливан

Турнирное положение: Ливанцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы Кубка Азии.

Причем Ливан в двух поединках отбора набрал 4 очка. А вот в среднем команда забивает два гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ливанцы сумели одолеть Катар (1:0).

До того команда подписала мировую с Йеменом (0:0). А еще чуть ранее она минимально уступила Оману.

Вообще же, Ливан в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ливанцы имеют вполне приличный подбор атакующих исполнителей. Плюс в двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу.

При этом Ливан вполне способен прибавить в плане реализации. Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы.

Команда традиционно не боится никого, и даже в матчах с сильными оппонентами частенько преуспевает. Да и лидерство в квалификации на Кубок Азии добавляет задора.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Ливанцы способны найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Ливан не пропускает 2 матча кряду

Индонезийцы не пропускали в 3 последних матчах из четырех

Ливанцы не проигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Индонезия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: Индонезийцы весьма неплохо атакуют, да и ливанцы не собираются отсиживаться в тылах.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и ливанцы весьма крепки.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.55