Хаммарбю — Русенборг. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 августа 2025 года

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Хаммарбю» и «Русенборг». Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хаммарбю» — «Русенборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хаммарбю»

Турнирное положение: «Хаммарбю» в нынешнем сезоне чемпионата Швеции борется за медали. Команда даже может рассчитывать на золото.

После 19 туров в активе «Хаммарбю» 42 набранных очка. Клуб идет вторым в таблице чемпионата Швеции.

Последние матчи: Беспроигрышная серия «Хаммарбю» с учетом всех турниров составляет шесть матчей.

«Хаммарбю» последний раз уступал 13 июля. Тогда клуб в гостях не набрал очков во встрече с ГАИСом (2:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хаммарбю» начал нынешний розыгрыш чемпионата Швеции в статусе одного из главных претендентов на золото. Но затем команда сбавила обороты. Тем не менее, шансы завоевать медали очень неплохие.

В первом поединке с «Русенборгом» была упорная борьба. Команды не смогли забить друг другу. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Русенборг»

Турнирное положение: «Русенборг» в чемпионате Норвегии располагается на 5-й позиции. У клуба 30 набранных очков.

В 18 встречах «Русенборг» одержал 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 24-21.

Последние матчи: В последних десяти матчах «Русенборг» потерпел два поражения. Последний раз команда уступала 3 августа. Тогда «Русенборг» в гостях проиграл КФУМ Осло со счетом 1:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Русенборг» еще недавно считался флагманом норвежского футбола, регулярно выступал в Лиге чемпионов, но сегодня лидерские позиции в стране перешли к другим клубам. Тем не менее, коллектив из Тронхейма почти ежегодно играет в еврокубках и обладает внушительным опытом.

В ответной игре букмекеры отдают преимущество хозяевам из Стокгольма. Скорее всего, предстоящая встреча также будет осторожной.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде у «Русенборга» проблем не возникло. Команда легко разобралась с литовской «Бангой» (7:0 по сумме двух встреч).

Статистика для ставок

«Хаммарбю» в чемпионате Швеции идет на втором месте в таблице

В среднем «Русенборг» забивает 1.33 гола и пропускает 1.17 гола за матч

В первой встрече команды сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в 3.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.75.

Прогноз: «Хаммарбю» не смог выиграть первую встречу. Скорее всего, в ответном матче хозяева добьются победы.

Ставка: победа «Хаммарбю» за 1.96.

Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 1.84