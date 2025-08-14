Хаммарбю — Русенборг. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Лига конференций, 14 августа 2025 года

Хаммарбю
Русенборг
«Хаммарбю»
Турнирное положение: «Хаммарбю» в нынешнем сезоне чемпионата Швеции борется за медали. Команда даже может рассчитывать на золото.
После 19 туров в активе «Хаммарбю» 42 набранных очка. Клуб идет вторым в таблице чемпионата Швеции.
Хаммарбю — Русенборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Беспроигрышная серия «Хаммарбю» с учетом всех турниров составляет шесть матчей.
«Хаммарбю» последний раз уступал 13 июля. Тогда клуб в гостях не набрал очков во встрече с ГАИСом (2:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Хаммарбю» начал нынешний розыгрыш чемпионата Швеции в статусе одного из главных претендентов на золото. Но затем команда сбавила обороты. Тем не менее, шансы завоевать медали очень неплохие.
В первом поединке с «Русенборгом» была упорная борьба. Команды не смогли забить друг другу. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Русенборг»
Турнирное положение: «Русенборг» в чемпионате Норвегии располагается на 5-й позиции. У клуба 30 набранных очков.
В 18 встречах «Русенборг» одержал 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 24-21.
Последние матчи: В последних десяти матчах «Русенборг» потерпел два поражения. Последний раз команда уступала 3 августа. Тогда «Русенборг» в гостях проиграл КФУМ Осло со счетом 1:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Русенборг» еще недавно считался флагманом норвежского футбола, регулярно выступал в Лиге чемпионов, но сегодня лидерские позиции в стране перешли к другим клубам. Тем не менее, коллектив из Тронхейма почти ежегодно играет в еврокубках и обладает внушительным опытом.
В ответной игре букмекеры отдают преимущество хозяевам из Стокгольма. Скорее всего, предстоящая встреча также будет осторожной.
Напомним, во 2-м квалификационном раунде у «Русенборга» проблем не возникло. Команда легко разобралась с литовской «Бангой» (7:0 по сумме двух встреч).
Статистика для ставок
- «Хаммарбю» в чемпионате Швеции идет на втором месте в таблице
- В среднем «Русенборг» забивает 1.33 гола и пропускает 1.17 гола за матч
- В первой встрече команды сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в 3.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.75.
Прогноз: «Хаммарбю» не смог выиграть первую встречу. Скорее всего, в ответном матче хозяева добьются победы.
Ставка: победа «Хаммарбю» за 1.96.
Прогноз: еще один прогноз, что команды проявят себя в атаке и смогут обменяться голами.
Ставка: обе забьют за 1.84