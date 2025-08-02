Реал Сосьедад — Ренн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

Реал Сосьедад
Ренн
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Баски неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 11 месте в своем чемпионате.
При этом «Реал Сосьедад» на 6 очков отстал от зоны еврокубков. А вот забивала команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски разгромили «Осасуну» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Йокогаме» (2:1). А вот поединок с «В-Варен Нагасаки» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски довольно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила 3 раза в 4 спаррингах.
Причем «Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках. Вот только пропускала команда 3 спаррингах из четырех.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Доностьяррас» весьма выгодно выглядят в атаке.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы минувший сезон провели чересчур скромно. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» на 8 очков опередил опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бретонцы переиграли «Нант» (3:2).
До того команда не смогла справиться с «Брестом» (2:3). А вот несколько ранее она подписала мировую со «Стад Бриошеном» (1:1).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы нынче выглядят нестабильно. В 3 летних спаррингах команда победила всего 1 раз, ни разу не оставив свои владения сухими.
При этом «Ренн» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках. Да и в плане организации атак у команды имеются некоторые сложности.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бретонцы намереваются побороться за попадание в еврокубки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бретонцы постараются знатно преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках
- Баски в 4 летних спаррингах победили 3 раза
- «Ренн» неизменно пропускал в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Баски весьма прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«Ренн» имеет не столь надежные тылы, к тому же не преуспевает в летних контрольных поединках.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.75