Реал Сосьедад — Ренн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Ренн». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Баски неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 11 месте в своем чемпионате.

При этом «Реал Сосьедад» на 6 очков отстал от зоны еврокубков. А вот забивала команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски разгромили «Осасуну» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Йокогаме» (2:1). А вот поединок с «В-Варен Нагасаки» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баски довольно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила 3 раза в 4 спаррингах.

Причем «Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках. Вот только пропускала команда 3 спаррингах из четырех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Доностьяррас» весьма выгодно выглядят в атаке.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы минувший сезон провели чересчур скромно. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на 8 очков опередил опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бретонцы переиграли «Нант» (3:2).

До того команда не смогла справиться с «Брестом» (2:3). А вот несколько ранее она подписала мировую со «Стад Бриошеном» (1:1).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы нынче выглядят нестабильно. В 3 летних спаррингах команда победила всего 1 раз, ни разу не оставив свои владения сухими.

При этом «Ренн» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках. Да и в плане организации атак у команды имеются некоторые сложности.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бретонцы намереваются побороться за попадание в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бретонцы постараются знатно преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках

Баски в 4 летних спаррингах победили 3 раза

«Ренн» неизменно пропускал в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Баски весьма прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Ренн» имеет не столь надежные тылы, к тому же не преуспевает в летних контрольных поединках.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.75