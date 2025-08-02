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    Реал Сосьедад — Ренн: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Ренн»
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    Хон Арамбуру
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Ренн». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Баски неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 11 месте в своем чемпионате.

    При этом «Реал Сосьедад» на 6 очков отстал от зоны еврокубков. А вот забивала команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баски разгромили «Осасуну» (4:1).

    До того команда нанесла поражение «Йокогаме» (2:1). А вот поединок с «В-Варен Нагасаки» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Баски довольно выглядят в летних контрольных матчах. Команда победила 3 раза в 4 спаррингах.

    Причем «Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках. Вот только пропускала команда 3 спаррингах из четырех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Доностьяррас» весьма выгодно выглядят в атаке.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы минувший сезон провели чересчур скромно. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ренн» на 8 очков опередил опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бретонцы переиграли «Нант» (3:2).

    До того команда не смогла справиться с «Брестом» (2:3). А вот несколько ранее она подписала мировую со «Стад Бриошеном» (1:1).

    При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бретонцы нынче выглядят нестабильно. В 3 летних спаррингах команда победила всего 1 раз, ни разу не оставив свои владения сухими.

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    При этом «Ренн» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках. Да и в плане организации атак у команды имеются некоторые сложности.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. Бретонцы намереваются побороться за попадание в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бретонцы постараются знатно преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» победил в 2 своих последних поединках

    • Баски в 4 летних спаррингах победили 3 раза

    • «Ренн» неизменно пропускал в 4 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Баски весьма прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Ренн» имеет не столь надежные тылы, к тому же не преуспевает в летних контрольных поединках.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Сосьедад — Ренн?

    Матч Реал Сосьедад — Ренн состоится 02 августа 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Сосьедад — Ренн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Сосьедад — Ренн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Ренн?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Сосьедад — Ренн?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

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    Реал Сосьедад — Ренн: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.08.202519:00. «Доностьяррас» обеспечат голевое шоу
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