Вест Хэм — Эвертон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

Вест Хэм
Эвертон
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» откровенно провалили минувший сезон. Команда финишировала на 14 строчке АПЛ.
При этом «Вест Хэм» на 18 очков опередил зону вылета. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.
Вест Хэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Грассхопперу» (3:1). Плюс поединок с «Ипсвич Тауном» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вест Хэм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» крайне нестабильны в плане игры и результатов. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.
Причем «Вест Хэм» традиционно успешно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках «Молотобойцы» победили 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Молотобойцы» постараются преуспеть в плане реализации.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» минувший сезон провели посредственно. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Эвертон» на 17 зачетных баллов отстал от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» был бит «Борнмутом» (0:3).
До того команда уступила еще и «Блэкберну» (0:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Аккрингтоном» (1:1).
При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ириски» нынче находятся на эмоциональном спаде. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
При этом «Эвертон» не забивал в двух своих последних матчах. Да и летний цикл команде дается откровенно натужно.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ириски» намереваются избежать борьбы за выживание.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается впервые почти за 2 года одолеть «молотобойцев».
Статистика для ставок
- «Эвертон» не побеждал в 3 своих последних поединках
- «Молотобойцы» уже почти 2 года не проигрывают «ирискам»
- «Эвертон» не забивал в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Молотобойцы» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.
«Вест Хэм» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Эвертона» ошибается частенько.
Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63