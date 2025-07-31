ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ПятибратовДмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым Петр Ян против Маркуса МакгиЛучший боксер UFC. Петр Ян снова доказал это в бою с Макги Игорь ЛарионовРефлекторный переворот. СКА откатывается назад ради долгосрочных перспектив?
  • 22:48
    • «Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в матче Кубка России
  • 20:36
    • «Акрон» вырвал победу у «Балтики» в Кубке России, Беншимол оформил дубль
  • 20:33
    • Дубль Сергеева помог «Динамо» М обыграть «Сочи» в Кубке России
  • 20:05
    • «Кайрат» разгромил КуПС и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
  • 23:03
    • «Копенгаген» обыграл «Дриту» и пробился в полуфинал квалификации ЛЧ
  • 22:56
    • Киевское «Динамо» разгромило «Хамрун» в матче квалификации ЛЧ
  • 22:35
    • Траффорд стал игроком «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Молотобойцы» одолеют «Эвертон»

    Вест Хэм — Эвертон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Эвертон Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никлас Фюллькруг
    31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Эвертон». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Июля 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 01:30 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» откровенно провалили минувший сезон. Команда финишировала на 14 строчке АПЛ.

    При этом «Вест Хэм» на 18 очков опередил зону вылета. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.

    Вест Хэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Грассхопперу» (3:1). Плюс поединок с «Ипсвич Тауном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вест Хэм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Молотобойцы» крайне нестабильны в плане игры и результатов. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Вест Хэм» традиционно успешно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках «Молотобойцы» победили 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Молотобойцы» постараются преуспеть в плане реализации.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» минувший сезон провели посредственно. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эвертон» на 17 зачетных баллов отстал от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 38 матчах.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 июля
  • Кассьера хочет уйти из «Зенита», «Бавария» нашла замену Кейну, Сафонову подвезут еще одного конкурента
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» был бит «Борнмутом» (0:3).

    До того команда уступила еще и «Блэкберну» (0:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Аккрингтоном» (1:1).

    При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ириски» нынче находятся на эмоциональном спаде. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Эвертон» не забивал в двух своих последних матчах. Да и летний цикл команде дается откровенно натужно.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ириски» намереваются избежать борьбы за выживание.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается впервые почти за 2 года одолеть «молотобойцев».

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Молотобойцы» уже почти 2 года не проигрывают «ирискам»

    • «Эвертон» не забивал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Молотобойцы» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    «Вест Хэм» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Эвертона» ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вест Хэм — Эвертон?

    Матч Вест Хэм — Эвертон состоится 31 июля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вест Хэм — Эвертон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Эвертон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вест Хэм — Эвертон?

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Скулкейт — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Медведев — Сврчина
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Тьен
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Зверев — Уолтон
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч К-Лига Старс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Завтра в 18:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Карабах — Шелбурн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальмё — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вест Хэм — Эвертон: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 31.07.202501:30. «Молотобойцы» одолеют «Эвертон»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры