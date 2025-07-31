Вест Хэм — Эвертон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 июля 2025 года

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Эвертон». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» откровенно провалили минувший сезон. Команда финишировала на 14 строчке АПЛ.

При этом «Вест Хэм» на 18 очков опередил зону вылета. А вот забивала команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Грассхопперу» (3:1). Плюс поединок с «Ипсвич Тауном» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вест Хэм» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Молотобойцы» крайне нестабильны в плане игры и результатов. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Вест Хэм» традиционно успешно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках «Молотобойцы» победили 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Молотобойцы» постараются преуспеть в плане реализации.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» минувший сезон провели посредственно. Команда финишировала на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Эвертон» на 17 зачетных баллов отстал от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эвертон» был бит «Борнмутом» (0:3).

До того команда уступила еще и «Блэкберну» (0:1). А вот несколько ранее она подписала мировую с «Аккрингтоном» (1:1).

При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ириски» нынче находятся на эмоциональном спаде. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом «Эвертон» не забивал в двух своих последних матчах. Да и летний цикл команде дается откровенно натужно.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ириски» намереваются избежать борьбы за выживание.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается впервые почти за 2 года одолеть «молотобойцев».

Статистика для ставок

«Эвертон» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Молотобойцы» уже почти 2 года не проигрывают «ирискам»

«Эвертон» не забивал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Молотобойцы» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

«Вест Хэм» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Эвертона» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Вест Хэма» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63