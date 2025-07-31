Рубин — Оренбург: прогноз на матч Кубка России и ставка за 2.75

«Рубин» встретится с «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 31 июля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Подготовка команды: Казанцы начинают свой путь на групповом этапе Кубка России. В группе А «Рубин» сыграет против «Зенита», «Оренбурга» и «Ахмата». У команды есть все шансы пробиться в плей-офф турнира.

К тому же, «Рубин» удачно стартовал в новом сезоне РПЛ. Казанцы после 2-х туров занимают 4-е место в таблице с 4 очками в активе, отставая от лидерства на 2 пункта.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во втором тайме. До этого команда обыграла «Ахмат» со счетом 2:0.

У «Рубина» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рубин» очень бодро начал новый сезон, команда не проиграла еще ни одной встречи. К тому же, казанцы интересно действуют в атаке.

Дело в том, что в рукаве у «Рубина» есть козырь в виде нападающего Мирлинда Даку, который стабильно дает результат. Именно он сравнял счет в матче против «Зенита» на 90-й минуте.

«Оренбург»

Подготовка команды: Оренбуржцы по итогам прошедшего сезона РПЛ вылетели, но из-за финансовых проблем конкурентов команда смогла сохранить прописку в высшем дивизионе.

Сейчас команда начинает свой путь в Кубке России и довольно неплохо стартовала в РПЛ, не проиграв ни одного матча. После 2-х туров в чемпионате России «Оренбург» занимает 11-е место в таблице с 2 очками в активе.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), сравняв счет на 74-й минуте. До этого «Оренбург» поделил очки с ЦСКА (0:0).

Стоит отметить, что команда не может победить на протяжении 7-и последних матчей. За этот период «Оренбург» трижды проиграл и 4 раза сыграл вничью.

Состояние команды: «Оренбург» остался в высшем дивизионе не по спортивному принципу, команде действительно повезло и на сей раз подопечные Владимира Слишковича попытаются не повторить результат прошлого года.

На старте сезона у команды не самая лучшая результативность. «Оренбург» забил всего 1 гол за два матча, но при этом и пропустил только однажды.

Статистика для ставок

«Рубин» не проигрывает на протяжении 6-и матчей подряд

В последних 2-х встречах «Оренбург» дважды играл вничью

В последних 3-х очных матчах «Рубин» стабильно обыгрывал «Оренбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 1.80, победа «Оренбурга» — 4.10, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Оренбург» не сможет взломать оборону соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Оренбурга» 0.5 меньше за 2.75.

Прогноз: «Рубин» в последнее время действует уверенно на своем поле. Прогнозируем победу казанцев.

Ставка: Победа «Рубина» с форой (-1) за 2.45.