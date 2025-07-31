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    «Пюник» шагнёт в 3 раунд Лиги конференций?

    Дьер — Пюник. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дьер» — «Пюник»
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    «Кальмар» — «Пюник»
    Венгерский «Дьер» дома сыграет против «Пюника» из Армении в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дьер» — «Пюник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Дьёр

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дьёр 19:00 Пюник

    Пюник

  • Ереван
    •

    «Дьер»

    Турнирная таблица: Венгерский клуб стартовал с ничьи в новом сезоне внутреннего чемпионата. «Дьер» в первом туре на выезде обменялся голами с командой «Пакш» (3:3).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Дьер» стартовал с минимального поражения от «Пюника» (1:2).

    Дьёр — Пюник: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Дьёр» в последних матчах одержал две победы, сыграл один раз вничью и проиграл в двух встречах.

    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.

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    • Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.

    Армянский клуб во втором раунде ЛК добился успеха в матче против «Дьера» (2:1). В составе ереванского клуба счет открыл Нубисси, реализовав пенальти, ещё один мяч на свой счёт записал Куликов.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии

    • «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

    • «Пюник» выиграл у «Дьера» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дьер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Пюника» — в 3.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Пюник» и «Дьер» в ответной игре могут сыграть результативно. Предлагаем сыграть на том, что армяне и вегры забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дьер — Пюник?

    Матч Дьер — Пюник состоится 31 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дьер — Пюник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дьер — Пюник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дьер — Пюник?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дьер — Пюник?

    Коэффициенты букмекеров: : «Дьер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Пюника» — в 3.85.

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    Дьер — Пюник: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.07.202519:00. «Пюник» шагнёт в 3 раунд Лиги конференций?
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