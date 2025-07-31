Дьер — Пюник. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Дьёр
Пюник
«Дьер»
Турнирная таблица: Венгерский клуб стартовал с ничьи в новом сезоне внутреннего чемпионата. «Дьер» в первом туре на выезде обменялся голами с командой «Пакш» (3:3).
Последние матчи: В Лиге конференций «Дьер» стартовал с минимального поражения от «Пюника» (1:2).
Дьёр — Пюник: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Дьёр» в последних матчах одержал две победы, сыграл один раз вничью и проиграл в двух встречах.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.
Армянский клуб во втором раунде ЛК добился успеха в матче против «Дьера» (2:1). В составе ереванского клуба счет открыл Нубисси, реализовав пенальти, ещё один мяч на свой счёт записал Куликов.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии
- «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении
- «Пюник» выиграл у «Дьера» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дьер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Пюника» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Пюник» и «Дьер» в ответной игре могут сыграть результативно. Предлагаем сыграть на том, что армяне и вегры забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.