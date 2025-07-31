Дьер — Пюник. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Венгерский «Дьер» дома сыграет против «Пюника» из Армении в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дьер» — «Пюник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дьер»

Турнирная таблица: Венгерский клуб стартовал с ничьи в новом сезоне внутреннего чемпионата. «Дьер» в первом туре на выезде обменялся голами с командой «Пакш» (3:3).

Последние матчи: В Лиге конференций «Дьер» стартовал с минимального поражения от «Пюника» (1:2).

Дьёр — Пюник: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.743.554.30Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Дьёр» в последних матчах одержал две победы, сыграл один раз вничью и проиграл в двух встречах.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении сезона 2024/2025. Команда из Еревана набрала 53 очка, одержав 17 побед, сыграв 2 встречи вничью и проиграв 11 поединков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее «Тре Фиори», выиграв дома со счётом 5:0 и проиграв в гостях — 0:1.

Армянский клуб во втором раунде ЛК добился успеха в матче против «Дьера» (2:1). В составе ереванского клуба счет открыл Нубисси, реализовав пенальти, ещё один мяч на свой счёт записал Куликов.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Дьер» финишировал на 4 месте в чемпионата Венгрии

«Пюник» финишировал на 4 месте чемпионата Армении

«Пюник» выиграл у «Дьера» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дьер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.60, а победа «Пюника» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Пюник» и «Дьер» в ответной игре могут сыграть результативно. Предлагаем сыграть на том, что армяне и вегры забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.