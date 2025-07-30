Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

Йокогама Ф.Маринос
Ливерпуль
«Йокогама Ф-Маринос»
Турнирное положение: «Маринос» неудачно проводят нынешний сезон. Команда находится на 18 месте в своем чемпионате.
При этом «Йокогама Ф-Маринос» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Маринос» переиграли «Нагою» (3:0).
До того команда сумела одолеть «Йокогаму» (1:0). А вот поединок с «Сёнаном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Йокогама Ф-Маринос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Маринос» победили в 2 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и мотивация дать бой чемпиону Англии огромная.
Причем «Йокогама Ф-Маринос» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывают японцы уже 3 матча кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Маринос» постараются извлечь максимум из контратак.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Ливерпуль» на 10 зачетных баллов опередил ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы уступили «Милану» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Престону» (3:1). А вот несколько ранее она расписала паритет с «Кристал Пэласом» (1:1).
При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мерсисайдцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда существенно видоизменилась в летнее межсезонье.
При этом «Ливерпуль» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.
Традиционно эффективен опытнейший Мохамед Салах. Египтянин настрелял 29 мячей в минувшем чемпионате Англии.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Салах и компания явно постараются реабилитироваться за последнюю коллизию.
Статистика для ставок
- «Йокогама Ф-Маринос» победил в 2 своих последних матчах
- Мерсисайдцы пропустили 5 мячей в 2 летних спаррингах
- «Маринос» не пропускали в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.
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Прогноз: Мерсисайдцы способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.
«Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.75