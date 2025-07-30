Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Йокогама Ф-Маринос» и «Ливерпуль». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: «Маринос» неудачно проводят нынешний сезон. Команда находится на 18 месте в своем чемпионате.

При этом «Йокогама Ф-Маринос» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Маринос» переиграли «Нагою» (3:0).

До того команда сумела одолеть «Йокогаму» (1:0). А вот поединок с «Сёнаном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Йокогама Ф-Маринос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Маринос» победили в 2 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и мотивация дать бой чемпиону Англии огромная.

Причем «Йокогама Ф-Маринос» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывают японцы уже 3 матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Маринос» постараются извлечь максимум из контратак.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Ливерпуль» на 10 зачетных баллов опередил ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы уступили «Милану» (2:4).

До того команда нанесла поражение «Престону» (3:1). А вот несколько ранее она расписала паритет с «Кристал Пэласом» (1:1).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мерсисайдцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда существенно видоизменилась в летнее межсезонье.

При этом «Ливерпуль» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

Традиционно эффективен опытнейший Мохамед Салах. Египтянин настрелял 29 мячей в минувшем чемпионате Англии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Салах и компания явно постараются реабилитироваться за последнюю коллизию.

Статистика для ставок

«Йокогама Ф-Маринос» победил в 2 своих последних матчах

Мерсисайдцы пропустили 5 мячей в 2 летних спаррингах

«Маринос» не пропускали в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

Прогноз: Мерсисайдцы способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75