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    «Ливерпуль» учинит разгром японцам

    Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    30 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Йокогама Ф-Маринос» и «Ливерпуль». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2025 года

    Йокогама Ф.Маринос

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Йокогама Ф.Маринос 13:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: «Маринос» неудачно проводят нынешний сезон. Команда находится на 18 месте в своем чемпионате.

    При этом «Йокогама Ф-Маринос» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Маринос» переиграли «Нагою» (3:0).

    До того команда сумела одолеть «Йокогаму» (1:0). А вот поединок с «Сёнаном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Йокогама Ф-Маринос» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Маринос» победили в 2 своих последних матчах. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, да и мотивация дать бой чемпиону Англии огромная.

    Причем «Йокогама Ф-Маринос» не пропускал в 2 своих последних поединках. А вот не проигрывают японцы уже 3 матча кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Маринос» постараются извлечь максимум из контратак.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Ливерпуль» на 10 зачетных баллов опередил ближайшего конкурента. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы уступили «Милану» (2:4).

    До того команда нанесла поражение «Престону» (3:1). А вот несколько ранее она расписала паритет с «Кристал Пэласом» (1:1).

    При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мерсисайдцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда существенно видоизменилась в летнее межсезонье.

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    При этом «Ливерпуль» только начал серию контрольных матчей. Да и вообще, в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

    Традиционно эффективен опытнейший Мохамед Салах. Египтянин настрелял 29 мячей в минувшем чемпионате Англии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Салах и компания явно постараются реабилитироваться за последнюю коллизию.

    Статистика для ставок

    • «Йокогама Ф-Маринос» победил в 2 своих последних матчах

    • Мерсисайдцы пропустили 5 мячей в 2 летних спаррингах

    • «Маринос» не пропускали в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

    Прогноз: Мерсисайдцы способны прибавить, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Ливерпуль» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль?

    Матч Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль состоится 30 июля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ливерпуля» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ливерпуля» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль?

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

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    Йокогама Ф-Маринос — Ливерпуль: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 30.07.202513:30. «Ливерпуль» учинит разгром японцам
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