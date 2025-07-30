Серветт — Виктория Пльзень. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

«Серветт» сыграет против «Виктории» Пльзень в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Серветт»

Турнирная таблица: Прошлый сезон «Серветт» закончил с серебряными медалями. Команда набрала 63 очка в 38 встречах. Чемпионом Швейцарии-2024/25 стал «Базель».

Последние матчи: Ранее стартовал новый сезон в чемпионате Швейцарии. В первом туре «Серветт» в гостях встречался с «Янг Бойз». Команда уступила на выезде со счетом 1:3.

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В первом матче «Серветт» добился успеха. Команда в гостях победила «Викторию» со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил Самуэль Мраз.

В июле «Серветт» в семи матчах потерпел два поражения. Получится ли у команды добиться положительного результата в Чехии? Шансы «Серветта» на выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов очень неплохие.

«Виктория» Пльзень

Турнирная таблица: «Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии находится на 2-й строчке. В двух матчах команда записала в актив 4 очка.

В первом туре «Виктория» Пльзень разгромила «Пардубице» со счетом 5:1. Затем клуб разошелся миром с «Яблонцем» (1:1).

Последние матчи: В новом сезоне «Виктория» Пльзень провела три матча. На данный момент в активе команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В ближайшей встрече «Виктория» Пльзень является фаворитом. Команда нацелена добиться успеха в гостях и реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение недельной давности.

Чешский клуб наверняка постарается забить первым. При таких раскладах «Виктории» Пльзень будет гораздо легче играть дальше. В первом матче ворота соперника поразить не удалось, но тренерский штаб должен был сделать грамотную работу над ошибками.

Статистика для ставок

«Серветт» обыграл «Викторию» в первом матче cо счетом 1:0

«Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии сейчас находится на втором месте

Букмекеры считают «Викторию» фаворитом ответного матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Серветта» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Виктория» Пльзень провалила первый матч. В гостях нужно срочно исправлять ситуацию. Скорее всего, чешский клуб сможет реабилитироваться и одержать победу.

Ставка: победа «Виктории» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Еще один прогноз, что команды не станут отсиживаться в обороне и за 90 минут забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.