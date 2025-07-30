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    Серветт — Виктория Пльзень. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Виктория» Пльзень
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    Павел Шульц («Виктория» Пльзень)
    «Серветт» сыграет против «Виктории» Пльзень в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Серветт

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Серветт 22:00 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Серветт»

    Турнирная таблица: Прошлый сезон «Серветт» закончил с серебряными медалями. Команда набрала 63 очка в 38 встречах. Чемпионом Швейцарии-2024/25 стал «Базель».

    Последние матчи: Ранее стартовал новый сезон в чемпионате Швейцарии. В первом туре «Серветт» в гостях встречался с «Янг Бойз». Команда уступила на выезде со счетом 1:3.

    Серветт — Виктория П: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В первом матче «Серветт» добился успеха. Команда в гостях победила «Викторию» со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил Самуэль Мраз.

    В июле «Серветт» в семи матчах потерпел два поражения. Получится ли у команды добиться положительного результата в Чехии? Шансы «Серветта» на выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов очень неплохие.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирная таблица: «Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии находится на 2-й строчке. В двух матчах команда записала в актив 4 очка.

    В первом туре «Виктория» Пльзень разгромила «Пардубице» со счетом 5:1. Затем клуб разошелся миром с «Яблонцем» (1:1).

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    • Последние матчи: В новом сезоне «Виктория» Пльзень провела три матча. На данный момент в активе команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В ближайшей встрече «Виктория» Пльзень является фаворитом. Команда нацелена добиться успеха в гостях и реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение недельной давности.

    Чешский клуб наверняка постарается забить первым. При таких раскладах «Виктории» Пльзень будет гораздо легче играть дальше. В первом матче ворота соперника поразить не удалось, но тренерский штаб должен был сделать грамотную работу над ошибками.

    Статистика для ставок

    • «Серветт» обыграл «Викторию» в первом матче cо счетом 1:0

    • «Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии сейчас находится на втором месте

    • Букмекеры считают «Викторию» фаворитом ответного матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Серветта» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: «Виктория» Пльзень провалила первый матч. В гостях нужно срочно исправлять ситуацию. Скорее всего, чешский клуб сможет реабилитироваться и одержать победу.

    Ставка: победа «Виктории» с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Еще один прогноз, что команды не станут отсиживаться в обороне и за 90 минут забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серветт — Виктория Пльзень?

    Матч Серветт — Виктория Пльзень состоится 30 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серветт — Виктория Пльзень?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серветт — Виктория Пльзень?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серветт — Виктория Пльзень?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серветт — Виктория Пльзень?

    Коэффициенты букмекеров: : «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Серветта» — в 3.70.

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    Серветт — Виктория Пльзень: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 30.07.202522:00. Команды проявят себя в атаке?
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