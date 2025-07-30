Серветт — Виктория Пльзень. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

Серветт
Виктория П
«Серветт»
Турнирная таблица: Прошлый сезон «Серветт» закончил с серебряными медалями. Команда набрала 63 очка в 38 встречах. Чемпионом Швейцарии-2024/25 стал «Базель».
Последние матчи: Ранее стартовал новый сезон в чемпионате Швейцарии. В первом туре «Серветт» в гостях встречался с «Янг Бойз». Команда уступила на выезде со счетом 1:3.
Серветт — Виктория П: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: В первом матче «Серветт» добился успеха. Команда в гостях победила «Викторию» со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил Самуэль Мраз.
В июле «Серветт» в семи матчах потерпел два поражения. Получится ли у команды добиться положительного результата в Чехии? Шансы «Серветта» на выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов очень неплохие.
«Виктория» Пльзень
Турнирная таблица: «Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии находится на 2-й строчке. В двух матчах команда записала в актив 4 очка.
В первом туре «Виктория» Пльзень разгромила «Пардубице» со счетом 5:1. Затем клуб разошелся миром с «Яблонцем» (1:1).
Последние матчи: В новом сезоне «Виктория» Пльзень провела три матча. На данный момент в активе команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В ближайшей встрече «Виктория» Пльзень является фаворитом. Команда нацелена добиться успеха в гостях и реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение недельной давности.
Чешский клуб наверняка постарается забить первым. При таких раскладах «Виктории» Пльзень будет гораздо легче играть дальше. В первом матче ворота соперника поразить не удалось, но тренерский штаб должен был сделать грамотную работу над ошибками.
Статистика для ставок
- «Серветт» обыграл «Викторию» в первом матче cо счетом 1:0
- «Виктория» Пльзень в чемпионате Чехии сейчас находится на втором месте
- Букмекеры считают «Викторию» фаворитом ответного матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Серветта» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.
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Прогноз: «Виктория» Пльзень провалила первый матч. В гостях нужно срочно исправлять ситуацию. Скорее всего, чешский клуб сможет реабилитироваться и одержать победу.
Ставка: победа «Виктории» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Еще один прогноз, что команды не станут отсиживаться в обороне и за 90 минут забьют минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.