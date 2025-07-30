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    «Рейнджеры» не дадут себя в обиду

    Панатинаикос — Рейнджерс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 30 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Рейнджерс»
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    Сирил Дессерс
    30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Рейнджерс». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 21:00 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: «Панатинаикос» довольно неплохо выступил в своем чемпионате. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Панатинаикос» на 16 очков отстал от чемпиона. Да и средняя результативность скромно превысила один мяч за матч.

    Панатинаикос — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Панатинаикос» уступил «Рейнджерс» (0:2).

    До того команда сумела обыграть «Вестерло» (3:1). А вот поединок с ершистой «Брагой» завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Панатинаикос» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Панатинаикос» нынче выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем «Панатинаикос» исторически сложно противостоит «рейнджерам». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Учитывая исход первой встречи, ничего другого грекам банально не остается.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджерс» провалил минувший чемпионат Шотландии. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рейнджерс» на целых 17 очков отстал от чемпиона. А вот забивала команда в среднем 2 мяча за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рейнджерс» не сумел переиграть «Мидлсбро» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Панатинаикосу» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брюгге» (2:2).

    При этом «Рейнджерс» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рейнджерс» в последних матчах несколько прибавил. Да и с реализацией у команды все вполне позитивно.

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    При этом «Рейнджерс» не проигрывает уже больше 3 месяцев. Да и победа над греками в первой встрече получилась уверенной.

    Команда не проигрывает «Панатинаикосу» уже почти 22 года. Да и подбор игроков у «рейнджеров» весьма качественный.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шотландцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» не проигрывает больше 3 месяцев

    • «Панатинаикос» победил в 2 летних спаррингах из 5

    • Шотландцы в 4 своих последних матчах неизменно забивали по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 1.92.

    Прогноз: «Рейнджерс» явно сильнее соперника, и наверняка не будет действовать лишь на удержание преимущества, добытого в первом поединке.

    Шотландцы достаточно сильны в плане реализации, да и соперник не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Панатинаикос — Рейнджерс?

    Матч Панатинаикос — Рейнджерс состоится 30 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Панатинаикос — Рейнджерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Рейнджерс» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Панатинаикос — Рейнджерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Рейнджерс» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Панатинаикос — Рейнджерс?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Панатинаикос — Рейнджерс?

    Коэффициенты букмекеров: «Панатинаикос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Панатинаикос — Рейнджерс: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.07.202521:00. «Рейнджеры» не дадут себя в обиду
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