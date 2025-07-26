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    Челябинск — Ротор: прогноз на матч российской Первой лиги и ставка за 2.70

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    Прогноз и ставки на «Челябинск» — «Ротор»
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    «Челябинск»
    «Челябинск» встретится с «Ротором» в матче 2-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 26 июля и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челябинск» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Июля 2025 года

    Челябинск

  • Россия. Первая лига
    •  Челябинск 15:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Челябинск»

    Турнирное положение: После 1-го тура в Первой лиге команда занимает 2-е место в таблице с 3 очками в активе. На данный момент «Челябинск» набрал максимум баллов.

    Напомним, что в прошедшем сезоне команда выступала во Второй лиге и пробилась в чемпионат выше классом. В финальных матчах «Челябинск» обыграл «Волгарь» (1:1 и 1:0).

    Челябинск — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда неожиданно обыграла «Торпедо» со счетом 3:2 на чужом поле. «Челябинск» забил победный гол на 77-й минуте.

    До этого команда провела 2 контрольные встречи, где также победила. За этот отрезок «Челябинск» обыграл «Торпедо» Миасс (3:1) и «Тюмень» с тем же счетом.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Челябинск» начал новый сезон очень бодро, сыграв в Москве результативно и полезно. Теперь команде предстоит противостояние против «Ротора» уже на своем поле.

    В прошедшем поединке дублем отметился защитник «Челябинска» Александр Жиров, который в это межсезонье перешел из «Ахмата». Неплохой результат для игрока обороны.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградская команда также неплохо стартовала в нынешнем сезоне. После 1-го тура «Ротор» располагается на 3-й позиции среди команд, которые победили в первом поединке.

    Стоит отметить, что в прошлом сезоне команда довольно уверенно выступала в Первой лиге, заняв 9-е место в таблице. Волгоградцам не хватило 10-и очков для того, чтобы побороться за выход в РПЛ.

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    • Последние матчи: В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Ротор» обыграл «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1, забив победный гол на 83-й минуте.

    Этим летом «Ротор» провел только одну товарищескую встречу против «Енисея», в которой команды сыграли вничью со счетом 1:1. Волгоградцы упустили минимальное преимущество на 90-й минуте.

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    Состояние команды: У «Ротора» еще в прошедшем сезоне была отличная оборонительная линия, команда пропустила 26 голов. На сей раз команда попытается сыграть не хуже, чем в прошлом году.

    Стоит отметить, что в гостях волгоградцы играют довольно уверенно. Команда попытается доминировать на поле против «Челябинска», который только-только пробился в Первую лигу.

    Статистика для ставок

    • У «Челябинска» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • В последних 4-х встречах «Ротор» победил только 1 раз

    • В последних 7-и матчах на чужом поле «Ротор» проиграл лишь однажды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челябинска» — 2.70, победа «Ротора» — 2.70, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что на сей раз «Ротор» окажется сильнее.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.70.

    Прогноз: Команды на сей раз не станут рисковать и будут действовать аккуратнее на своей половине поля.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челябинск — Ротор?

    Матч Челябинск — Ротор состоится 26 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челябинск — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ротора»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челябинск — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ротора».» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челябинск — Ротор?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челябинск — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челябинска» — 2.70, победа «Ротора» — 2.70, ничья — за 3.20.

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    Челябинск — Ротор: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 26.07.202515:00. Смогут ли хозяева дать бой волгоградцам?
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