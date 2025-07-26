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    «Орлы» сразу полетят в атаку

    Бенфика — Фенербахче. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фенербахче»
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    Николас Отаменди
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.

    При этом «Бенфика» неудачно выступила на КЧМ. «Орлы» вылетели в 1/8 финала, не сумев сдержать атаки будущего триумфатора турнира.

    Бенфика — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Орлы» были биты «Челси» (1:4).

    До того команда нанесла поражение «Баварии» (1:0). А вот поединок с «Окленд Сити» завершился яркой викторией (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бенфика» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бенфика» до последней неудачи победила дважды кряду. Плюс команда способна прибавить во всех компонентах.

    Причем «Бенфика» традиционно сложно противостоит «Фенербахче». Из пяти очных поединков команды по 2 раза обменялись победами.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Орлы» нынче выглядят мощнее турок.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Фенербахче» на 11 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 36 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жёлтые канарейки» разгромили «Аль-Иттихад» (4:0).

    До того команда сумела одолеть «Лейрию» (2:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Портимоненсе» (2:1).

    При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Жёлтые канарейки» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Фенербахче» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и в плане реализации стамбульцы преуспевают.

    Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. А вот лиссабонцев она не обыгрывает уже долгих 12 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» уже 12 лет не проигрывает стамбульцам

    • «Жёлтые канарейки» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

    • «Фенербахче» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Орлы» выглядят монолитнее турок, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

    «Бенфика» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенфика — Фенербахче?

    Матч Бенфика — Фенербахче состоится 26 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенфика — Фенербахче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенфика — Фенербахче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика — Фенербахче?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенфика — Фенербахче?

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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