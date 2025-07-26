Бенфика — Фенербахче. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

Бенфика
Фенербахче
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.
При этом «Бенфика» неудачно выступила на КЧМ. «Орлы» вылетели в 1/8 финала, не сумев сдержать атаки будущего триумфатора турнира.
Бенфика — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Орлы» были биты «Челси» (1:4).
До того команда нанесла поражение «Баварии» (1:0). А вот поединок с «Окленд Сити» завершился яркой викторией (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бенфика» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бенфика» до последней неудачи победила дважды кряду. Плюс команда способна прибавить во всех компонентах.
Причем «Бенфика» традиционно сложно противостоит «Фенербахче». Из пяти очных поединков команды по 2 раза обменялись победами.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Орлы» нынче выглядят мощнее турок.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Фенербахче» на 11 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 36 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жёлтые канарейки» разгромили «Аль-Иттихад» (4:0).
До того команда сумела одолеть «Лейрию» (2:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Портимоненсе» (2:1).
При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Жёлтые канарейки» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.
При этом «Фенербахче» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и в плане реализации стамбульцы преуспевают.
Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. А вот лиссабонцев она не обыгрывает уже долгих 12 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Бенфика» уже 12 лет не проигрывает стамбульцам
- «Жёлтые канарейки» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Фенербахче» победил в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Орлы» выглядят монолитнее турок, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.
«Бенфика» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25