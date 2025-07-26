Бенфика — Фенербахче. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бенфика» и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке своего чемпионата.

При этом «Бенфика» неудачно выступила на КЧМ. «Орлы» вылетели в 1/8 финала, не сумев сдержать атаки будущего триумфатора турнира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Орлы» были биты «Челси» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Баварии» (1:0). А вот поединок с «Окленд Сити» завершился яркой викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бенфика» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бенфика» до последней неудачи победила дважды кряду. Плюс команда способна прибавить во всех компонентах.

Причем «Бенфика» традиционно сложно противостоит «Фенербахче». Из пяти очных поединков команды по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Орлы» нынче выглядят мощнее турок.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» минувший сезон провели не столь успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Фенербахче» на 11 очков отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Жёлтые канарейки» разгромили «Аль-Иттихад» (4:0).

До того команда сумела одолеть «Лейрию» (2:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Портимоненсе» (2:1).

При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жёлтые канарейки» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом «Фенербахче» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и в плане реализации стамбульцы преуспевают.

Команда нынешним летом существенно обновляется в кадровом плане. А вот лиссабонцев она не обыгрывает уже долгих 12 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Бенфика» уже 12 лет не проигрывает стамбульцам

«Жёлтые канарейки» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч

«Фенербахче» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Орлы» выглядят монолитнее турок, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

«Бенфика» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25