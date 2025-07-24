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    «Вараждину» ничего не светит

    Вараждин — Санта-Клара. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вараждин» — «Санта-Клара»
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    «Вараждин»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Вараждин» и «Санта-Клара». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вараждин» — «Санта-Клара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Вараждин

  • Вараждин
    •  Вараждин 21:00 Санта-Клара

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    •

    «Вараждин»

    Турнирное положение: «Вараждин» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Вараждин» расписал аж 16 паритетов в 36 матчах. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.

    Вараждин — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вараждин» не смог переиграть «Сесвете» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Заре» (2:1). Да и поединок с «Сараево» принес натужную викторию (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вараждин» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Вараждин» нынче выглядит довольно монолитно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Причем «Вараждин» до последней ничьей победил в 3 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась уверенно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» минувший чемпионат Португалии провела относительно успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Санта-Клара» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Санта-Клара» расписала мировую с «Фаренсе» (0:0).

    До того команда сломила сопротивление того же соперника (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Фамаликан» (2:1).

    При этом «Санта-Клара» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Санта-Клара» до последней ничьей победила дважды кряду. Да и с реализацией у команды не все столь позитивно.

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    При этом «Санта-Клара» летом провела всего один контрольной поединок. Да и состав в качественном плане выглядит скромно.

    Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и победила она аккурат в половине поединков минувшего чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Португальцы явно не боятся соперника, плюс надежны в обороне.

    Статистика для ставок

    • Португальцы пропускают в среднем реже гола за матч

    • «Вараждин» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Санта-Клара» не проигрывает с середины апреля

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.53.

    Прогноз: «Санта-Клара» имеет в своем составе относительно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

    Португальцы способны прибавить в плане реализации, да и соперник не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Санта-Клары» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вараждин — Санта-Клара?

    Матч Вараждин — Санта-Клара состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вараждин — Санта-Клара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вараждин — Санта-Клара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вараждин — Санта-Клара?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вараждин — Санта-Клара?

    Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Вараждин — Санта-Клара: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:00. «Вараждину» ничего не светит
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