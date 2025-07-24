Вараждин — Санта-Клара. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Вараждин» и «Санта-Клара». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вараждин» — «Санта-Клара», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вараждин»

Турнирное положение: «Вараждин» неплохо выступил в своем чемпионате. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Вараждин» расписал аж 16 паритетов в 36 матчах. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вараждин» не смог переиграть «Сесвете» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Заре» (2:1). Да и поединок с «Сараево» принес натужную викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вараждин» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Вараждин» нынче выглядит довольно монолитно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем «Вараждин» до последней ничьей победил в 3 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась уверенно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» минувший чемпионат Португалии провела относительно успешно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Санта-Клара» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Санта-Клара» расписала мировую с «Фаренсе» (0:0).

До того команда сломила сопротивление того же соперника (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Фамаликан» (2:1).

При этом «Санта-Клара» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Санта-Клара» до последней ничьей победила дважды кряду. Да и с реализацией у команды не все столь позитивно.

При этом «Санта-Клара» летом провела всего один контрольной поединок. Да и состав в качественном плане выглядит скромно.

Команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч. Да и победила она аккурат в половине поединков минувшего чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Португальцы явно не боятся соперника, плюс надежны в обороне.

Статистика для ставок

Португальцы пропускают в среднем реже гола за матч

«Вараждин» не проигрывает 4 матча кряду

«Санта-Клара» не проигрывает с середины апреля

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.53.

Прогноз: «Санта-Клара» имеет в своем составе относительно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

Португальцы способны прибавить в плане реализации, да и соперник не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Санта-Клары» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.10