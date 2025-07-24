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    Целе — АЕК Ларнака. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Лигу Европы 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Целе» — АЕК Ларнака
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    24 июля в первом матче квалификации Лиги Европы по футболу сыграют «Целе» и АЕК Ларнака. Начало встречи — 21:00 мск Ставка и прогноз на матч «Целе» — АЕК Ларнака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Целе 21:00 АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •

    «Целе»

    Турнирное положение: пока «Целе» идет с 3 очками после первого тура в группе лидеров словенского чемпионата.

    Последние матчи: первый матч нового сезона чемпионата Словении «Целе» выиграл со счетом 2:1 в гостях у «Марибора». После первого тайма команда уступала в счете, но смогла перевернуть игру после перерыва, забив дважды. В целом, «Целе» играл лучше и заслуженно взял три очка.

    Целе — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров

    Ранее был пройден в ЛЕ по сумме двух матчей «Сабах» (3:3 ОТ, 3:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Кучис (н).

    Состояние команды: «Целе» показывал довольно неплохой уровень футбола на старте сезона, смог пройти первый квалификационный раунд в Лиге Европы и обыграть одного из своих главных конкурентов в чемпионате Словении «Марибор».

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: в прошлом сезоне АЕК Ларнака финишировал четвертым в чемпионате Кипра с 68 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в ответной игре ЛЕ с сербским «Партизаном» основное время завершилось победой соперника (0:1), затем команды обменялись забитыми голами в овертайме, а в серии пенальти киприоты были точнее и вышли в следующий раунд.

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    До этого первая игра в Ларнаке завершилась победой АЕКа со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Наум (п), Кабрера (н).

    Состояние команды: пока чемпионат Кипра не стартовал, но, тем не менее, АЕК смог показать неплохого уровня футбол в матче против «Партизана». У команды сменился в межсезонье сменился тренер, им стал очередной испанец, который привез с собой группу соотечественников.

    Статистика для ставок

    • Команды никогда не играли друг с другом

    • «Целе» играет очень результативно в последнее время и забил 8 голов в 3 играх

    • В шести последних играх с учетом товарищеских и прошлого сезона АЕК проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Целе» дают 2,35, а на АЕК Ларнака — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

    Прогноз: обе команды предпочитают атакующий стиль игры и будут пытаться каждый захватить инициативу в свои руки. «Целе» постарается создать себе задел перед ответной игрой и будет атаковать с первых минут, а киприоты с большим количеством испанцев в составе постараются играть на встречных курсах. Уж минимум гол в первые 45 минут должен быть.

    Основная ставка: тотал первого тайма больше 1 за 1,98.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, силы команд сейчас примерно равны.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Целе — АЕК Ларнака?

    Матч Целе — АЕК Ларнака состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Целе — АЕК Ларнака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал первого тайма больше 1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Целе — АЕК Ларнака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал первого тайма больше 1» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Целе — АЕК Ларнака?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Целе — АЕК Ларнака?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Целе» дают 2,35, а на АЕК Ларнака — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

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