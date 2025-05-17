Санкт-Паули — Бохум: ставка и прогноз с коэффициентом 2.35 на матч 17 мая 2025 года

В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 32 очка и лишь теоретически рискует понизиться в классе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в три пункта от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, где разница мячей — целых 13 пунктов в их пользу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства гамбуржцы на чужом поле сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2).

Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив и вовсе остался без баллов, в домашних стенах проиграв «Штутгарту» с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Бурхерт, Цоллер, Трой, Кисэй, Саад, Ирвайн, Сэндс и Метс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Санкт-Паули» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 22 очка и уже давно потерял шансы на спасение в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 18-ю позицию и уже почти не имеет шансов подняться даже на 17-ю строчку, тогда как отставание даже от зоны плей-офф за спасение в элите составляет семь пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Майнца» — 1:4.

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошлись мировой с «Хайденхаймом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Толба, Беро и Хофманн, дисквалифицирован — Сиссоко.

Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Бохум» проиграл пять раз и ни разу не выиграл.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем более что отсутствие серьезной турнирной мотивации актуально и для них.

Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов

в шести из 10-ти последних матчей «Бохума» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Бохума» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их семи последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: куда более рискованный прогноз, что соперники разойдутся мировой, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули».

Ставка: ничья за 4.20