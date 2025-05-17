ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паулу БарбозаПаулу Барбоза: Не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» фиаско Джек МаддаленаМахачев против Маддалены, Шевченко vs Силва — какие бои имеют смысл после UFC 315? Финляндия сокрушила СловениюЧМ 2025. Финский кураж, яркая Швейцария, дежурный результат Канады и Чехии
    Все новости спорта

    Как «Санкт-Паули» оформит прописку в элите?

    Санкт-Паули — Бохум: ставка и прогноз с коэффициентом 2.35 на матч 17 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Санкт-Паули Прогнозы на Бохум Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Бохум»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Морган Гилавоги
    В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 16:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 32 очка и лишь теоретически рискует понизиться в классе.

    Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в три пункта от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе, где разница мячей — целых 13 пунктов в их пользу.

    Санкт-Паули — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства гамбуржцы на чужом поле сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2).

    Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив и вовсе остался без баллов, в домашних стенах проиграв «Штутгарту» с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Бурхерт, Цоллер, Трой, Кисэй, Саад, Ирвайн, Сэндс и Метс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Санкт-Паули» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

    Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 22 очка и уже давно потерял шансы на спасение в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 18-ю позицию и уже почти не имеет шансов подняться даже на 17-ю строчку, тогда как отставание даже от зоны плей-офф за спасение в элите составляет семь пунктов.

  • Трансферный дайджест. 5 — 12 мая
  • Де Брейне хочет в Серию А, Уэсли нарасхват у клубов АПЛ, ЦСКА обхаживает бразильского таланта
  • 12/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Майнца» — 1:4.

    Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошлись мировой с «Хайденхаймом» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Толба, Беро и Хофманн, дисквалифицирован — Сиссоко.

    Состояние команды: в семи предыдущих матчах, которые пришлись на первенство Германии, «Бохум» проиграл пять раз и ни разу не выиграл.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем более что отсутствие серьезной турнирной мотивации актуально и для них.

    Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из 10-ти последних матчей «Бохума» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Бохума» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: куда более рискованный прогноз, что соперники разойдутся мировой, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Санкт-Паули».

    Ставка: ничья за 4.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Санкт-Паули — Бохум?

    Матч Санкт-Паули — Бохум состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Санкт-Паули — Бохум?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Санкт-Паули — Бохум?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Санкт-Паули — Бохум?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Санкт-Паули — Бохум?

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Бохума» — в 4.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Грачева — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шериф — Вальтерт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вахш — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Бишкек Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Истаравшан — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Грикспор — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бегу — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Коболли — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сурхан — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Этчеверри — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Санкт-Паули — Бохум: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. Как «Санкт-Паули» оформит прописку в элите?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры