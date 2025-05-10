Арсенал Тула — Родина. Ставка (к. 3.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Родина». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» уже давно нина что не претендуют. На данный момент они занимают 140место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула имеет огромные проблемы в плане реализации. В ворота соперников команда настреляла всего 23 мяча в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Сочи» (1:5).

До того команда подписала мировую с «Ротором» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Канониры» крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и фактурный Амур Калмыков наконец-то начал забивать.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи уже не борются за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Родина» на 12 очков отстала от искомой четвертой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи в скандальном матче переиграли «Урал» (3:2).

До того команда минимально уступила КАМАЗу. Зато поединок с «Уфой» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 34 мяча в 31 сыгранном матче.

При этом «Родина» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Вот только спохватились москвичи поздновато.

Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч. Зато блестящий сезон проводит Артем Максименко, настрелявший 10 мячей. Правда, половина из них пришлась на выступления в «Соколе» в первом круге.

Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе москвичей имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Канониры» в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Москвичи уже полтора года не обыгрывают «пушкарей»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.

Прогноз: Москвичи выглядят монолитнее соперника, да и атака туляков не блещет результативностью.

Обе команды намерены прибавить в плане реализации, при этом и те, и другие весьма монолитны в обороне.

Ставка: Ничья за 3.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24