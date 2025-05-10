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    В Туле не будет победителя?!

    Арсенал Тула — Родина. Ставка (к. 3.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Родина»
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    Амур Калмыков
    10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Родина». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Мая 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 18:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» уже давно нина что не претендуют. На данный момент они занимают 140место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула имеет огромные проблемы в плане реализации. В ворота соперников команда настреляла всего 23 мяча в 31 матче первенства.

    Арсенал Тула — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Сочи» (1:5).

    До того команда подписала мировую с «Ротором» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Канониры» крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и фактурный Амур Калмыков наконец-то начал забивать.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи уже не борются за стыки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Родина» на 12 очков отстала от искомой четвертой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Москвичи в скандальном матче переиграли «Урал» (3:2).

    До того команда минимально уступила КАМАЗу. Зато поединок с «Уфой» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи явно не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 34 мяча в 31 сыгранном матче.

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    При этом «Родина» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Вот только спохватились москвичи поздновато.

    Москвичи в среднем пропускают реже гола за матч. Зато блестящий сезон проводит Артем Максименко, настрелявший 10 мячей. Правда, половина из них пришлась на выступления в «Соколе» в первом круге.

    Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе москвичей имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Канониры» в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • Москвичи уже полтора года не обыгрывают «пушкарей»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.62.

    Прогноз: Москвичи выглядят монолитнее соперника, да и атака туляков не блещет результативностью.

    Обе команды намерены прибавить в плане реализации, при этом и те, и другие весьма монолитны в обороне.

    Ставка: Ничья за 3.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал Тула — Родина?

    Матч Арсенал Тула — Родина состоится 10 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал Тула — Родина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал Тула — Родина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал Тула — Родина?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал Тула — Родина?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 2.83.

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