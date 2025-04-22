Риу Аве — Спортинг: прогноз на матч в Португалии, ставка за 3.10

«Риу Аве»
Турнирное положение: «Риу Аве» ходит в середняках Примейры. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Риу Аве» на 9 пунктов опережает опасную зону. А вот забила команда всего 33 мяча в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Риу Аве» не смог переиграть «Санта Клару» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (2:0). При этом чуть ранее она была бита слабенькой «Боавиштой» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Риу Аве» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Риу Аве» не проигрывал в двух своих последних поединках. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 48 раз.
Матчи с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. После поражения в первом матче команда просто обязана активно атаковать.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» опережает идущую следом «Бенфику» лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Лиссабонцы переиграли «Морейренсе» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Санта Кларе» (1:0). А вот поединок с «Брагой» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы намерены добыть золотой дубль. Команда победила в двух своих последних матчах.
При этом «Спортинг» вполне преуспевает в плане реализации. Лиссабонцы настреляли 78 мячей в 30 матчах чемпионата Португалии.
В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и Виктор Дьёкереш настрелял 34 мяча в чемпионате и еще 3 в Кубке Португалии.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. В первом матче они добыли уверенную викторию (2:0).
Статистика для ставок
- Лиссабонцы победили в 2 своих последних поединках
- «Риу Аве» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Спортинг» в среднем забивает чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Спортинг» на голову сильнее соперника, что наверняка и докажет на поле.
«Риу Аве» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, не столь стабилен.
Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25