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    Сумеет ли «Спортинг» разгромить «Риу Аве»?

    Риу Аве — Спортинг: прогноз на матч в Португалии, ставка за 3.10

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Спортинг»
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    Виктор Дьёкереш
    22 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Риу Аве» и «Спортинг». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Спортинг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» ходит в середняках Примейры. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Риу Аве» на 9 пунктов опережает опасную зону. А вот забила команда всего 33 мяча в 30 поединках чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Риу Аве» не смог переиграть «Санта Клару» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Морейренсе» (2:0). При этом чуть ранее она была бита слабенькой «Боавиштой» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Риу Аве» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Риу Аве» не проигрывал в двух своих последних поединках. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 48 раз.

    Матчи с лиссабонцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Риу Аве» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. После поражения в первом матче команда просто обязана активно атаковать.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» опережает идущую следом «Бенфику» лишь по дополнительным показателям. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Лиссабонцы переиграли «Морейренсе» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Санта Кларе» (1:0). А вот поединок с «Брагой» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спортинг» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Лиссабонцы намерены добыть золотой дубль. Команда победила в двух своих последних матчах.

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    При этом «Спортинг» вполне преуспевает в плане реализации. Лиссабонцы настреляли 78 мячей в 30 матчах чемпионата Португалии.

    В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и Виктор Дьёкереш настрелял 34 мяча в чемпионате и еще 3 в Кубке Португалии.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. В первом матче они добыли уверенную викторию (2:0).

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Риу Аве» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Спортинг» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Спортинг» на голову сильнее соперника, что наверняка и докажет на поле.

    «Риу Аве» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, не столь стабилен.

    Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риу Аве — Спортинг?

    Матч Риу Аве — Спортинг состоится 22 апреля 2025 года в 22:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Риу Аве — Спортинг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спортинга» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риу Аве — Спортинг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спортинга» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риу Аве — Спортинг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риу Аве — Спортинг?

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

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    Риу Аве — Спортинг: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 22.04.202522:45. Сумеет ли «Спортинг» разгромить «Риу Аве»?
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