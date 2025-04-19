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    «Майнц» проведет удачную охоту на «волков»

    Майнц — Вольфсбург. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Вольфсбург»
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    Арминдо Зиб
    19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Майнц» на 2 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 29 матчах.

    Майнц — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Хоффенхайму» (0:2).

    До того команда не смогла переиграть «Хольштайн» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» Д (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Штефан Белль — травмирован. Пол Небель — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Майнц» в последнее время несколько сдал. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.

    Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «волков» довольно часто дает сбои.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вольфсбург» на 7 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 51 мяч в 29 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Вольфсбург» уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).

    До того команда минимально проиграла «Униону». Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Себастьян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Янник Герхардт — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Волки» нынче находятся в состоянии грогги. Команда проиграла 4 раза кряду.

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    При этом «Вольфсбург» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 45 мячей в 29 поединках Бундеслиги.

    К слову, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и в кадровом плане у «волков» ситуация весьма непростая.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Волки» мотивированы прервать свой неудачный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» не побеждает уже 4 матча кряду

    • «Вольфсбург» уступил в 4 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Карнавальники» бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.

    «Волки» проиграли в четырех своих последних матчах, плюс имеют проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Майнц — Вольфсбург?

    Матч Майнц — Вольфсбург состоится 19 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Майнц — Вольфсбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Майнц — Вольфсбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Майнц — Вольфсбург?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Майнц — Вольфсбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Майнц — Вольфсбург: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 19.04.202516:30. «Майнц» проведет удачную охоту на «волков»
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