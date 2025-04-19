Майнц
Вольфсбург
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.
При этом «Майнц» на 2 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 29 матчах.
Майнц — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Хоффенхайму» (0:2).
До того команда не смогла переиграть «Хольштайн» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» Д (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Штефан Белль — травмирован. Пол Небель — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Майнц» в последнее время несколько сдал. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.
Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «волков» довольно часто дает сбои.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» на 7 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 51 мяч в 29 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Вольфсбург» уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).
До того команда минимально проиграла «Униону». Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Себастьян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Янник Герхардт — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Волки» нынче находятся в состоянии грогги. Команда проиграла 4 раза кряду.
При этом «Вольфсбург» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 45 мячей в 29 поединках Бундеслиги.
К слову, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и в кадровом плане у «волков» ситуация весьма непростая.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Волки» мотивированы прервать свой неудачный сериал.
Статистика для ставок
- «Майнц» не побеждает уже 4 матча кряду
- «Вольфсбург» уступил в 4 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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- 2.35Акрон — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.00Хайденхайм — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Прогноз: «Карнавальники» бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.
«Волки» проиграли в четырех своих последних матчах, плюс имеют проблемы в плане надежности тылов.
Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00