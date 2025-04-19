19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Майнц» на 2 очка отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Хоффенхайму» (0:2).

До того команда не смогла переиграть «Хольштайн» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Боруссии» Д (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Штефан Белль — травмирован. Пол Небель — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Майнц» в последнее время несколько сдал. Команда не побеждала в 4 своих последних поединках.

Матчи с «Вольфсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «волков» довольно часто дает сбои.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» на 7 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 51 мяч в 29 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Вольфсбург» уступил «РБ Лейпцигу» (2:3).

До того команда минимально проиграла «Униону». Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Себастьян Борнов, Маттиас Сванберг — травмированы. Янник Герхардт — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся в состоянии грогги. Команда проиграла 4 раза кряду.

При этом «Вольфсбург» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 45 мячей в 29 поединках Бундеслиги.

К слову, команда не побеждает уже полтора месяца. Да и в кадровом плане у «волков» ситуация весьма непростая.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Волки» мотивированы прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

«Майнц» не побеждает уже 4 матча кряду

«Вольфсбург» уступил в 4 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Карнавальники» бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка будут активно атаковать.

«Волки» проиграли в четырех своих последних матчах, плюс имеют проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00