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    «Галатасарай» будет торопиться!

    Самсунспор — Галатасарай: прогноз и ставка на матч 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    11 апреля в 31-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Самсунспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 11 Апреля 2025 года

    Самсунспор

  • Самсун
    •  Самсунспор 20:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Красная молния» проводит продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Самсунспор» на 3 очка опережает идущий следом «Бешикташ». А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 29 матчах.

    Самсунспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красная молния» уступила «Антальяспору» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Касымпаши» (0:2). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Фенербачхе» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Самсунспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красная молния» ныне угодила в некоторое пике. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Самсунспор» уступил стамбульцам.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Красная молния» намерена дать бой лидеру Суперлиги.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» лишь на 3 пункта опережает идущий следом «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» нанесли поражение «Фенербахче» (2:1).

    До того команда потерпела первое поражение в чемпионате, уступив «Бешикташу» (1:2). А вот поединок с «Антальяспором» завершился викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован. Пшемыслав Франковски — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Львы» нынче озабочены сохранением лидерства. Гандикап в три очка над «Фенербахче» уж слишком шаткий.

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    При этом «Галатасарай» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 69 мячей в 28 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче вполне позитивная ситуация. Основные исполнители на месте, и лишь Франковски пропустит встречу из-за дисквалификации.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Виктор Осимхен, отличившийся 20 результативными ударами, явно скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • «Львы» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Самсунспор» в 7 последних очных поединках уступил «Галатасараю»

    • «Красная молния» не побеждает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Львы» бьются за чемпионство, так что явно сразу будут максимально активны в атаке.

    «Самсунспор» в последних матчах явно не преуспевал, тогда как «Галатасарай» потенциально способен еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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