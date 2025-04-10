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    Сумеют ли баски разгромить «рейнджеров»?

    Рейнджерс — Атлетик. Дерзкая ставка (к. 8.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Атлетик»
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    Иньяки Уильямс
    10 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Апреля 2025 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджеры» выступают в Лиге Европы весьма продуктивно. В предыдущем раунде команда в серии пенальти прошла «Фенербахче».

    При этом «Рейнджерс» в своем чемпионате находится лишь на 2 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 33 раза в 32 матчах.

    Глазго Рейнджерс — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» были биты «Хиберниану» (0:2).

    До того команда в перестрелке одолела «Данди» (4:3). Плюс поединок с «Селтиком» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Рейнджерс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мохаммед Диоманде, Джон Суттар — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Рейнджеры» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Вот только кадровых проблем избежать не удается.

    Нет сомнений, что «Рейнджерс» будет действовать максимально активно. Да и Вацлав Черный отличился уже 6 голами в Лише Европы.

    И уж совсем очевидно, что шотландцы постараются максимально воспользоваться преимуществом родных стен. Да и Черный явно скажет свое веское слово.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они прошли крепкую «Рому» (1:2, 3:1).

    Причем «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. А вот настреляли баски 46 мячей в 30 поединках Примеры.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела относительно удачно. Баски не дали себя обыграть «Вильярреалу» (0:0).

    А вот до того команда не смогла переиграть «Осасуну» (0:0). Зато чуть раньше баски с минимальным счетом одолели «Севилью».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Иньиго Руис — травмированы.

    Состояние команды: Баски привычно максимально надежны в обороне. Команда не пропускает уже 3 матча подряд.

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    При этом «Атлетик» не забивает уже 2 матча кряду. Да и вообще, с созиданием у команды имеются заметные сложности.

    Зато привычно продуктивны братья Уильямс. В активе у Иньяки 5 мячей в текущей Лиге Европы, у Нико — 4 точных выстрела.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Баски рассчитывают на надежность своих тылов, плюс намерены вернуться на забивной путь.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» не пропускал в 3 своих последних поединках

    • Баски не забивают 2 матча кряду

    • «Рейнджерс» до последней коллизии победил 2 раза подряд

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: «Рейнджеры» имеют проблемы с надежностью тылов, так что у басков будет немало шансов отличиться.

    Баски потенциально способны прибавить во всех компонентах, так что наверняка наконец-то проявит себя в атаке.

    Ставка: Фора «Атлетика» -2.5 за 8.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

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