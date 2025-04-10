Глазго Рейнджерс
Атлетик
«Рейнджерс»
Турнирное положение: «Рейнджеры» выступают в Лиге Европы весьма продуктивно. В предыдущем раунде команда в серии пенальти прошла «Фенербахче».
При этом «Рейнджерс» в своем чемпионате находится лишь на 2 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 33 раза в 32 матчах.
Глазго Рейнджерс — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» были биты «Хиберниану» (0:2).
До того команда в перестрелке одолела «Данди» (4:3). Плюс поединок с «Селтиком» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 последних матчах «Рейнджерс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мохаммед Диоманде, Джон Суттар — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Рейнджеры» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Вот только кадровых проблем избежать не удается.
Нет сомнений, что «Рейнджерс» будет действовать максимально активно. Да и Вацлав Черный отличился уже 6 голами в Лише Европы.
И уж совсем очевидно, что шотландцы постараются максимально воспользоваться преимуществом родных стен. Да и Черный явно скажет свое веское слово.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они прошли крепкую «Рому» (1:2, 3:1).
Причем «Атлетик» в своем чемпионате находится на 4 позиции. А вот настреляли баски 46 мячей в 30 поединках Примеры.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела относительно удачно. Баски не дали себя обыграть «Вильярреалу» (0:0).
А вот до того команда не смогла переиграть «Осасуну» (0:0). Зато чуть раньше баски с минимальным счетом одолели «Севилью».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Йерай Альварес, Юрий Бершиш, Иньиго Руис — травмированы.
Состояние команды: Баски привычно максимально надежны в обороне. Команда не пропускает уже 3 матча подряд.
При этом «Атлетик» не забивает уже 2 матча кряду. Да и вообще, с созиданием у команды имеются заметные сложности.
Зато привычно продуктивны братья Уильямс. В активе у Иньяки 5 мячей в текущей Лиге Европы, у Нико — 4 точных выстрела.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Баски рассчитывают на надежность своих тылов, плюс намерены вернуться на забивной путь.
Статистика для ставок
- «Атлетик» не пропускал в 3 своих последних поединках
- Баски не забивают 2 матча кряду
- «Рейнджерс» до последней коллизии победил 2 раза подряд
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.95 и 1.95.
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Прогноз: «Рейнджеры» имеют проблемы с надежностью тылов, так что у басков будет немало шансов отличиться.
Баски потенциально способны прибавить во всех компонентах, так что наверняка наконец-то проявит себя в атаке.
Ставка: Фора «Атлетика» -2.5 за 8.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.00