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    «Енисею» ничего не светит?

    Енисей — Черноморец Нв. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Черноморец» Нв
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    «Енисей»
    6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 06 Апреля 2025 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Енисей» на 7 очков отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах первенства.

    Енисей — Черноморец: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы уступили «Сочи» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Нефтехимик» (2:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Уфу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Енисей» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Эмерсон — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Красноярцы имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

    Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Енисей» добыл 3 виктории при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Красноярцы имеют шикарный шанс уменьшить отставание от топ-4.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» ходят в претендентах на повышение в классе. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Черноморец» Нв лишь на один пункт опережает идущий пятым «Урал». При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Моряки» не смогли обыграть «Аланию» (1:1).

    До того команда уверенно переиграла «Чайку» (2:0). А вот поединок с «Уралом» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» весенний цикл проводят не столь продуктивно. Команда Олега Василенко уже потеряла несколько важных очков.

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    При этом «Черноморец» Нв неплохо действует в плане реализации. «Моряки» настреляли 37 мячей в 26 матчах первенства.

    До победы в первом круге «моряки» 3 раза кряду уступили «Енисею». Между тем, команда Василенко намерена закрепиться в топ-4.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. «Моряки» постараются воспользоваться пробоинами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Енисей» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Черноморец» Нв не проигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.36 и 1.47.

    Прогноз: Команда Василенко сражается за стыки, и явно проведет встречу максимально активно.

    «Енисей» имеет огромные сложности в плане реализации, да и без Эмерсона будет крайне сложно у своих ворот.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.36

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    Енисей — Черноморец Нв: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 06.04.202510:00. «Енисею» ничего не светит?
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