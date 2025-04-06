6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Енисей» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

При этом «Енисей» на 7 очков отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах первенства.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы уступили «Сочи» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Нефтехимик» (2:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Уфу».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Енисей» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Эмерсон — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Красноярцы имеют относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Енисей» добыл 3 виктории при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Красноярцы имеют шикарный шанс уменьшить отставание от топ-4.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» ходят в претендентах на повышение в классе. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Черноморец» Нв лишь на один пункт опережает идущий пятым «Урал». При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Моряки» не смогли обыграть «Аланию» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Чайку» (2:0). А вот поединок с «Уралом» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» весенний цикл проводят не столь продуктивно. Команда Олега Василенко уже потеряла несколько важных очков.

При этом «Черноморец» Нв неплохо действует в плане реализации. «Моряки» настреляли 37 мячей в 26 матчах первенства.

До победы в первом круге «моряки» 3 раза кряду уступили «Енисею». Между тем, команда Василенко намерена закрепиться в топ-4.

Безусловно, номинальные гости будут действовать агрессивно. «Моряки» постараются воспользоваться пробоинами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Енисей» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Черноморец» Нв не проигрывал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.36 и 1.47.

Прогноз: Команда Василенко сражается за стыки, и явно проведет встречу максимально активно.

«Енисей» имеет огромные сложности в плане реализации, да и без Эмерсона будет крайне сложно у своих ворот.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36