Монпелье
Гавр
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Монпелье» на 11 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда лишь 21 мяч в 27 поединках французского чемпионата.
Монпелье — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паладины» были биты «Осером» (0:1).
До того команда уступила еще и «Сент-Этьену» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Лилля» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Монпелье» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 10 мячей.
Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован.
Состояние команды: «Паладины» твердо стоят на вылет. Команда уступила в 8 своих последних матчах.
Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Паладины» намерены выбраться из психологической ямы.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Гавр» лишь на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Небесные» переиграли «Нант» (3:2).
До того команда вчистую уступила «Лиону» (2:4). А вот поединок с «Сент-Этьеном» принес ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.
При этом «Гавр» не столь преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли 29 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться из опасной зоны.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет огромные проблемы в обороне.
Статистика для ставок
- «Паладины» уступили уже 8 раз кряду
- Обе команды в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч
- «Монпелье» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены прервать свой негативный сериал, так что наверняка будут активны в атаке.
«Небесные» крайне нестабильны, да и «Монпелье» ничего другого не остается, кроме как активно атаковать.
Ставка: Победа «Монпелье» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20