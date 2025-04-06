6 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Гавр». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Монпелье» на 11 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забила команда лишь 21 мяч в 27 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Паладины» были биты «Осером» (0:1).

До того команда уступила еще и «Сент-Этьену» (0:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Лилля» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Монпелье» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 10 мячей.

Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Паладины» твердо стоят на вылет. Команда уступила в 8 своих последних матчах.

Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Паладины» намерены выбраться из психологической ямы.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» лишь на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Небесные» переиграли «Нант» (3:2).

До того команда вчистую уступила «Лиону» (2:4). А вот поединок с «Сент-Этьеном» принес ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесные» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

При этом «Гавр» не столь преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли 29 мячей в 27 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться из опасной зоны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет огромные проблемы в обороне.

Статистика для ставок

«Паладины» уступили уже 8 раз кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

«Монпелье» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.99.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены прервать свой негативный сериал, так что наверняка будут активны в атаке.

«Небесные» крайне нестабильны, да и «Монпелье» ничего другого не остается, кроме как активно атаковать.

Ставка: Победа «Монпелье» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20