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    «Оружейники» будут торопиться

    Арсенал Тула — Сокол. Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Сокол»
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    Александр Сторожук
    6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Сокол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 06 Апреля 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 15:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Оружейники» сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула на 11 очков отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 26 матчах первенства.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» уступили «Торпедо» (0:1).

    До того команда расписала мировую с «Уралом» (0:0). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Чайку» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 3 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Оружейники» имеют весьма надежные тылы. Вот только команда Александра Сторожука уж очень затянула с ничьими.

    Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Арсенал» Тула добыл 2 виктории при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Оружейники» имеют шикарный шанс сократить отставание от топ-4.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы отчаянно бьются за выживание. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Саратовцы не дали себя одолеть «Уралу» (0:0).

    До того команда досадным образом уступила «Алании» (1:2). А вот поединок с «Ротором» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Саратовцы весенний цикл проводят крайнем неудачно. Так что теперь выбираться из опасной зоны команда будет под руководством Младена Кашчелана.

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    При этом «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. Саратовцы настреляли 15 мячей в 26 матчах первенства.

    Саратовцы не побеждают уже 2 месяца. Между тем, смена тренера должна сыграть свою положительную роль в психологическом плане.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Саратовцы явно постараются зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч

    • «Арсенал» Тула пропускает в среднем реже гола за матч

    • «Сокол» не побеждает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 5.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.84 и 1.33.

    Прогноз: Команда Сторожука еще сражается за стыки, и явно начнет встречу максимально активно.

    «Арсенал» Тула явно способен прибавить в плане реализации, да и оппонент пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.47.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.84

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    Арсенал Тула — Сокол: прогноз и ставка за 2.47, статистика, коэффициенты матча 06.04.202515:00. «Оружейники» будут торопиться
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