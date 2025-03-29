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    Хоффенхайм — Аугсбург: Ставка и прогноз с коэффициентом 1.98

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Аугсбург»
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    Алексис Клод-Морис
    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле примет «Аугсбург». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Аугсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Марта 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 26 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 14-й позиции с отрывом в шесть очков от зоны плей-офф за выживание (16-я строчка), а также семь пунктов от зоны вылета (17-18-е места).

    Хоффенхайм — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура клуб на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Санкт-Паули» (0:1).

    Перед этим коллектив в 25-м туре чемпионата Германии набрал только один балл, когда теперь уже в своих стенах поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Прасс, Ленц, Бебу, Кабак, Самассеку, Гложек и Промель, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хоффенхайм» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они обещают неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 38 баллов и претендует на попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в 10 пунктов от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле минимально обыграл «Вольфсбург» (1:0).

    Перед этим клуб в 25-м туре национального первенства также набрал максимум очков, с аналогичным результатом 1:0 переиграв «Боруссию» Дортмунд в чужих стенах.

    Не сыграют: травмирован — Кабадайи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аугсбург» ни разу не проиграл при трех ничьих и трех победах.

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    Это сулит гостям неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть игровые проблемы нынешнего соперника.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Аугсбурга» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Аугсбург» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Аугсбурга» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Аугсбург» победит за 3.05

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