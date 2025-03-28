ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоханнес и Тарьей БёФинальный рубеж. Мир биатлона потерял важную частичку с уходом братьев Бё Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ Питер КраучКану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми
    Все новости спорта

    Прервет ли «Страсбург» победную серию «Лиона»?

    Страсбург — Лион: прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, Лига 1, 28 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Лион Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Ляказетт
    28 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 28 Марта 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:45 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 26-ти туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на седьмой позиции.

    «Страсбург» набрал 43 очка и на один балл отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на два пункта от нынешнего соперника, поэтому в случае победы его обойдет.

    Страсбург — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Тулузой» (2:1).

    Ранее в 25-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также набрал максимум очков, когда минимально обыграл «Нант» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Диарра, Уаттара, Омобамиделе, Саи Дион, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» ни разу не проиграл, а в трех последних матчах выиграл.

    Это говорит о хорошей форме хозяев и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

    Эмануэль Эмега — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» после 26-ти туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на пятой строчке в зоне еврокубков.

    «Лион» набрал 45 баллов и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмую позицию, которая уже не выводит в континентальные турниры.

  • «Тоттенхэм» пройдёт «Айнтрахт», «МЮ» справится с «Лионом». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЕ-2024/25
  • Пытаемся предсказать исходы четвертьфинальных дуэлей Лиги Европы
  • 23/03/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в собственных стенах одержал победу над «Гавром» (4:2).

    Перед этим в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы «Ткачи» на домашнем поле обыграли румынский ФКСБ с разгромным счетом 4:0, чем оформил выход в четвертьфинал турнира.

    Не сыграют: травмирован — Фофана, дисквалифицирован — Кюмбеди.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» неизменно выигрывал.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это говорит об отличной форме гостей, тем не менее, если учесть нынешнее отличное состояние соперника, а также фактор чужого поля, добиться даже ничьей им будет непросто.

    Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Страсбурга» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Страсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Лион» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

    Ставка: «Лион» победит за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Хорезм — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Алга — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Коканд 1912 — Шуртан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фис — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корда — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Страсбург — Лион: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 28.03.202522:45. Прервет ли «Страсбург» победную серию «Лиона»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры