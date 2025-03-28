28 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Лион». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 26-ти туров чемпионата Франции находится в верхней части турнирной таблицы на седьмой позиции.

«Страсбург» набрал 43 очка и на один балл отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на два пункта от нынешнего соперника, поэтому в случае победы его обойдет.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 26-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Тулузой» (2:1).

Ранее в 25-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах также набрал максимум очков, когда минимально обыграл «Нант» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Диарра, Уаттара, Омобамиделе, Саи Дион, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» ни разу не проиграл, а в трех последних матчах выиграл.

Это говорит о хорошей форме хозяев и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля.

Эмануэль Эмега — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 26-ти туров Лиги 1 также находится в верхней части турнирной таблицы на пятой строчке в зоне еврокубков.

«Лион» набрал 45 баллов и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает седьмую позицию, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в собственных стенах одержал победу над «Гавром» (4:2).

Перед этим в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы «Ткачи» на домашнем поле обыграли румынский ФКСБ с разгромным счетом 4:0, чем оформил выход в четвертьфинал турнира.

Не сыграют: травмирован — Фофана, дисквалифицирован — Кюмбеди.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» неизменно выигрывал.

Это говорит об отличной форме гостей, тем не менее, если учесть нынешнее отличное состояние соперника, а также фактор чужого поля, добиться даже ничьей им будет непросто.

Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Страсбурга» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Страсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Лион» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

Ставка: «Лион» победит за 2.45.