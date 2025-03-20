Ирак
Турнирное положение: Иракцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Ирак в 6 турах квалификации набрал 11 очков. Причем команда забила 5 мячей при 3 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иракцы по всем статьям уступили Саудовской Аравии (1:3).
При этом чуть ранее иракцы проиграли Бахрейну (0:2). А вот поединок с Йеменом завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах Ирак добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иракцы на 3 очка отстают от лидера группы. При этом команда проиграла в 2 своих последних матчах.
Матчи с Кувейтом для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Ирак победил 2 раза при трех паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Иракцы выглядят на голову сильнее соперника.
Кувейт
Турнирное положение: Кувейтцы проваливают нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем Кувейт в 6 поединках разжилась всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 5 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кувейт уступила китайцам (1:3).
До того команда минимально уступила крепкому Бахрейну. А вот встреча с Катаром завершилась боевым паритетом (1:1).
Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе кувейтцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом Кувейт имеет не особо надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 11 мячей в 6 матчах квалификации.
Кувейтцы проиграли в двух своих последних поединках. Да и проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом кувейтцы уже больше 10 лет не обыгрывают Ирак.
Статистика для ставок
- Кувейтцы пропускают в среднем почти 2 гола за матч
- Обе команды уступили в 2 своих последних поединках
- Кувейтцы уже больше 10 лет не могут одолеть сборную Ирака
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.
- 2.02Россия — Гренада: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.25Дания — Португалия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.15Австрия — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Номинальные хозяева бьются за прямой выход на Мундиаль, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.
Кувейт в нынешней квалификации выступает неудачно, и вряд ли сможет дать бой одному из лидеров секстета.
Ставка: Фора Ирака -2.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25