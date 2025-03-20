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    Кувейт разгромно уступит иракцам

    Ирак — Кувейт: Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Ирак — Кувейт
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    Кувейт
    20 марта в 7-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Ирак и Кувейт. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак — Кувейт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирак

    Турнирное положение: Иракцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Ирак в 6 турах квалификации набрал 11 очков. Причем команда забила 5 мячей при 3 пропущенных в собственные ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Иракцы по всем статьям уступили Саудовской Аравии (1:3).

    При этом чуть ранее иракцы проиграли Бахрейну (0:2). А вот поединок с Йеменом завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ирак добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иракцы на 3 очка отстают от лидера группы. При этом команда проиграла в 2 своих последних матчах.

    Матчи с Кувейтом для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Ирак победил 2 раза при трех паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Иракцы выглядят на голову сильнее соперника.

    Кувейт

    Турнирное положение: Кувейтцы проваливают нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Кувейт в 6 поединках разжилась всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 5 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кувейт уступила китайцам (1:3).

    До того команда минимально уступила крепкому Бахрейну. А вот встреча с Катаром завершилась боевым паритетом (1:1).

    Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе кувейтцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 3 матча кряду.

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    При этом Кувейт имеет не особо надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 11 мячей в 6 матчах квалификации.

    Кувейтцы проиграли в двух своих последних поединках. Да и проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом кувейтцы уже больше 10 лет не обыгрывают Ирак.

    Статистика для ставок

    • Кувейтцы пропускают в среднем почти 2 гола за матч

    • Обе команды уступили в 2 своих последних поединках

    • Кувейтцы уже больше 10 лет не могут одолеть сборную Ирака

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за прямой выход на Мундиаль, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Кувейт в нынешней квалификации выступает неудачно, и вряд ли сможет дать бой одному из лидеров секстета.

    Ставка: Фора Ирака -2.5 за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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    Ирак — Кувейт: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 20.03.202521:15. Кувейт разгромно уступит иракцам
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