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    Удачная гастроль «жеребят»?!

    «Вердер» — «Боруссия» М: Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Боруссия» М
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    Алассан Плеа
    15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» М, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы проводят бледноватый сезон. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вердер» на 13 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 38 забитыми мячами при 49 пропущенных в свои ворота.

    Вердер — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Вердер» уверенно переиграл «Байер» (2:0).

    А вот до того команда уступила «Вольфсбургу» (2:2). При этом поединок с «Арминией» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вердер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Марвин Дукш, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы. Митчелл Вайзер — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Бременцы до последней виктории уступили 5 раз кряду. Да и по игре команда выглядит неуверенно.

    Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Вердер» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Музыканты» вновь ощутили вкус побед, и явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» проводят весьма посредственный сезон. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М неплохо атакует, отличившись 39 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Жеребята» были биты «Майнцем» (1:3).

    До того команда уверенно переиграла «Хайденхайм» (3:0). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Мориц Николас, Рокко Райц — травмированы.

    Состояние команды: «Жеребята» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

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    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает значительно чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки измеряется 2 зачетных пунктами.

    В матче первого круга «жеребята» переиграли «Вердер» (4:1). Да и вообще, гладбахцы явно способны прибавить.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент в последнее время выглядел не лучшим образом.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» М уже полтора года не проигрывает бременцам

    • «Вердер» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

    • «Музыканты» до последней победы уступили 5 раз кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    Бременцы нынче крайне нестабильны, да и «жеребята» способны поднатореть во всех игровых компонентах.

    Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Вердер» — «Боруссия» М: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 15.03.202517:30. Удачная гастроль «жеребят»?!
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