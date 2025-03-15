15 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» М, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы проводят бледноватый сезон. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Вердер» на 13 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 38 забитыми мячами при 49 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Вердер» уверенно переиграл «Байер» (2:0).

А вот до того команда уступила «Вольфсбургу» (2:2). При этом поединок с «Арминией» также завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вердер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Марвин Дукш, Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы. Митчелл Вайзер — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Бременцы до последней виктории уступили 5 раз кряду. Да и по игре команда выглядит неуверенно.

Матчи с «жеребятами» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Вердер» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Музыканты» вновь ощутили вкус побед, и явно намерены подняться повыше в таблице.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» проводят весьма посредственный сезон. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М неплохо атакует, отличившись 39 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Жеребята» были биты «Майнцем» (1:3).

До того команда уверенно переиграла «Хайденхайм» (3:0). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился зычной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Мориц Николас, Рокко Райц — травмированы.

Состояние команды: «Жеребята» нынче крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает значительно чаще гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки измеряется 2 зачетных пунктами.

В матче первого круга «жеребята» переиграли «Вердер» (4:1). Да и вообще, гладбахцы явно способны прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент в последнее время выглядел не лучшим образом.

Статистика для ставок

«Боруссия» М уже полтора года не проигрывает бременцам

«Вердер» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

«Музыканты» до последней победы уступили 5 раз кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

Бременцы нынче крайне нестабильны, да и «жеребята» способны поднатореть во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60