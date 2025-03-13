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    Легко ли дастся «Лацио» матч против «Виктории»?

    «Лацио» — «Виктория» Пльзень: Хозяева выиграли на выезде, но что покажут гости в Риме? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.07 и 2.50

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Виктория» Пльзень
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    Маттиа Дзакканьи («Лацио»)
    13 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» на своем поле сыграет против «Виктории» Пльзени. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Виктория» Пльзень, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 20:45 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» сумел выиграть со счетом 2:1 в первом матче на выезде, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже сыграть вничью.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла первую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

    Лацио — Виктория П: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках итальянской Серии А «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на пятой строчке в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован — Кастельянос, дисквалифицированы — Жиго и Ровелла.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, и если учитывать их уверенную победу в первом матче, этого вполне достаточно для прохода в четвертьфинал.

    Педро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    «Виктория» Пльзень

    Турнирное положение: «Виктория» Пльзень потерпела поражение в первом матче на своем поле со счетом 1:2, поэтому в ответной игре ей нужно побеждать хотя бы с разницей в один гол.

    Команда заняла 16-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где прошла венгерский «Ференцварош», когда после победы 3:0 дома на выезде проиграла дома 1:2.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура чешского первенства «Виктория» Пльзень сыграла вничью с «Пардубице» (0:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на третьей позиции с отставанием в два очка от второго места и с отрывом в два балла от ближайшего преследователя.

    Не сыграют: травмированы — Хейда, Вашулин, Суаре и Кабонго, дисквалифицирован — Калвах.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Виктория» Пльзень выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле против явно превосходящего их в классе соперника, который находится в хорошей форме.

    Принс Аду, Матей Выдра и Павел Шульц — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Лацио» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Лацио» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Виктория» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.90, победа «Виктории» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Лацио».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Лацио» — «Виктория» Пльзень: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. Легко ли дастся «Лацио» матч против «Виктории»?
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