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    «Ливерпуль» — ПСЖ: Прогноз на тоталы (к. 2.38), футбол, Лига чемпионов, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — ПСЖ
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    Мохамед Салах
    11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы шикарно выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 1 позиции.

    При этом «Ливерпуль» набрал 21 зачетный балл в 8 матчах турнира. А вот забила команда 17 мячей в ворота соперников.

    Ливерпуль — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Мерсисайдцы переиграли «Саутгемптон» (3:1).

    До того команда нанесла поражение ПСЖ (1:0). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Конор Брэдли — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Арне Слота в нынешнем сезоне весьма преуспевает. В АПЛ мерсисайдцы несутся к чемпионской короне.

    Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках «Ливерпуль» победил 2 раза при одной коллизии.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Слота не собираются удерживать минимальный гандикап. Мохамед Салах и его партнеры постараются добить парижан.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 15 месте табели о рангах.

    Причем ПСЖ в 8 турах разжился лишь 13 зачетными баллами. А вот отличились французы 14 забитыми мячами в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела уверенно. Парижане переиграли крепкий «Ренн» (4:1).

    А вот до того команда минимально уступила «Ливерпулю». Зато чуть раньше парижане нанесли поражение «Лиллю» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В них игроки команды забили 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане ныне находятся в довольно приличных кондициях. Да и лазарет команды приятно пустеет.

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    В своем чемпионате ПСЖ также весьма преуспевает. Там парижане пребывают на 1 позиции, на 16 очков опережая ближайшего преследователя.

    Результативный сезон выдает Усман Дембеле. Он настрелял 20 мячей в Лиге 1, прибавив к ним еще 6 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Мерсисайдцы победили в 4 своих последних матчах

    • До последнего поединка «Ливерпуль» не пропускал 3 матча подряд

    • В первом поединке ПСЖ минимально уступил «Ливерпулю»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, и уж точно будут активны в атаке.

    Парижанам непременно нужно рисковать, да и «Ливерпуль» явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.33.

    Еще есть прогноз на исход в матче «Ливерпуль» — ПСЖ с коэффициентом 2.20.

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