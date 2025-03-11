11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы шикарно выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 1 позиции.

При этом «Ливерпуль» набрал 21 зачетный балл в 8 матчах турнира. А вот забила команда 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Мерсисайдцы переиграли «Саутгемптон» (3:1).

До того команда нанесла поражение ПСЖ (1:0). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Ливерпуль» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Конор Брэдли — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Арне Слота в нынешнем сезоне весьма преуспевает. В АПЛ мерсисайдцы несутся к чемпионской короне.

Матчи с ПСЖ для команды традиционно складываются удачно. В трех очных поединках «Ливерпуль» победил 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что подопечные Слота не собираются удерживать минимальный гандикап. Мохамед Салах и его партнеры постараются добить парижан.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 15 месте табели о рангах.

Причем ПСЖ в 8 турах разжился лишь 13 зачетными баллами. А вот отличились французы 14 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела уверенно. Парижане переиграли крепкий «Ренн» (4:1).

А вот до того команда минимально уступила «Ливерпулю». Зато чуть раньше парижане нанесли поражение «Лиллю» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В них игроки команды забили 18 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане ныне находятся в довольно приличных кондициях. Да и лазарет команды приятно пустеет.

В своем чемпионате ПСЖ также весьма преуспевает. Там парижане пребывают на 1 позиции, на 16 очков опережая ближайшего преследователя.

Результативный сезон выдает Усман Дембеле. Он настрелял 20 мячей в Лиге 1, прибавив к ним еще 6 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Забивать в составе команды уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Мерсисайдцы победили в 4 своих последних матчах

До последнего поединка «Ливерпуль» не пропускал 3 матча подряд

В первом поединке ПСЖ минимально уступил «Ливерпулю»

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах форвардов мирового уровня, и уж точно будут активны в атаке.

Парижанам непременно нужно рисковать, да и «Ливерпуль» явно не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.33.