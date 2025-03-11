Байер
Бавария
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» неплохо выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 6 позиции.
При этом «Байер» набрала 16 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.
Байер — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Фармацевты» уступили «Вердеру» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Баварии» (0:3). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился яркой победой (4:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Байер» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мартен Террье, Роберт Андрих — травмированы. Норди Мукиеле — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Команда Хаби Алонсо в нынешнем сезоне не особенно преуспевает. В Бундеслиге «фармацевты» находятся на 2 месте таблицы.
Поединки с «Баварией» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Байер» победил 2 раза при одной коллизии.
И уж совсем очевидно, что подопечные Хаби Алонсо стремглав понесутся в атаку. Вот только забивать команде нужно минимум трижды.
«Бавария»
Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 12 месте табели о рангах.
Причем «Бавария» в 8 турах разжилась 15 зачетными баллами. А вот отличились мюнхенцы 20 забитыми мячами в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда откровенно провалила. Баварцы уступили одному из аутсайдеров «Бохуму» (2:3).
А вот до того команда уверенно переиграла «Байер» (3:0). Зато чуть раньше баварцы нанесли поражение «Штутгарту» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Мануэль Нойер, Александар Павлович — травмированы.
Состояние команды: Баварцы ныне находятся в довольно приличных кондициях. Вот только лазарет команды полностью никак не опустеет.
В своем чемпионате «Бавария» также весьма преуспевает. Там мюнхенцы пребывают на 1 позиции, на 8 очков опережая ближайшего преследователя.
Привычно результативный сезон выдает Харри Кейн. Форвард настрелял 21 мяч в Бундеслиге, прибавив к ним еще 9 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать без особого надрыва. Мюнхенцы имеют достаточно комфортный гандикап.
Статистика для ставок
- Баварцы не пропускали от «Байера» в 2 последних очных встречах
- «Бавария» в среднем забивает 3 гола за матч
- В первом поединке «Бавария» уверенно переиграла «Байер» (3:0)
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.20Ливерпуль — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Барселона — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.97Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Баварцы вряд ли будут особо надрываться, да и оппонент не столь силен в плане реализации.
«Фармацевтам» непременно нужно рисковать, вот только мюнхенцы имеют слишком комфортное преимущество.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75