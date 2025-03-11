ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«В Ливерпуле мы увидим "ПСЖ" совсем другим». Александр Шмурнов — о самых интересных европейских матчах и ответных встречах ЛЧ Джастин Гейджи (слева)Топурии придется подождать. Гейджи вернулся в титульную после победы над Физиевым «Лацио» — «Удинезе»«Лацио» упустил шанс войти в зону Лиги Чемпионов: ничья с «Удинезе» подпортила планы
    Все новости спорта

    С голами будет напряженка?!

    «Байер» — «Бавария»: Прогноз на тоталы (к. 2.10), футбол, Лига чемпионов, 11 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Байер Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 23:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» неплохо выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 6 позиции.

    При этом «Байер» набрала 16 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

    Байер — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Фармацевты» уступили «Вердеру» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Баварии» (0:3). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился яркой победой (4:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Байер» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мартен Террье, Роберт Андрих — травмированы. Норди Мукиеле — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Хаби Алонсо в нынешнем сезоне не особенно преуспевает. В Бундеслиге «фармацевты» находятся на 2 месте таблицы.

    Поединки с «Баварией» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Байер» победил 2 раза при одной коллизии.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Хаби Алонсо стремглав понесутся в атаку. Вот только забивать команде нужно минимум трижды.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 12 месте табели о рангах.

    Причем «Бавария» в 8 турах разжилась 15 зачетными баллами. А вот отличились мюнхенцы 20 забитыми мячами в ворота соперников.

  • Нелогичная победа «Ливерпуля» в Париже, «Эль Иньестазо», феномен «Спартака» и еще семь главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов
  • Футбол иногда бывает несправедливым
  • 07/03/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда откровенно провалила. Баварцы уступили одному из аутсайдеров «Бохуму» (2:3).

    А вот до того команда уверенно переиграла «Байер» (3:0). Зато чуть раньше баварцы нанесли поражение «Штутгарту» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Мануэль Нойер, Александар Павлович — травмированы.

    Состояние команды: Баварцы ныне находятся в довольно приличных кондициях. Вот только лазарет команды полностью никак не опустеет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В своем чемпионате «Бавария» также весьма преуспевает. Там мюнхенцы пребывают на 1 позиции, на 8 очков опережая ближайшего преследователя.

    Привычно результативный сезон выдает Харри Кейн. Форвард настрелял 21 мяч в Бундеслиге, прибавив к ним еще 9 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать без особого надрыва. Мюнхенцы имеют достаточно комфортный гандикап.

    Статистика для ставок

    • Баварцы не пропускали от «Байера» в 2 последних очных встречах

    • «Бавария» в среднем забивает 3 гола за матч

    • В первом поединке «Бавария» уверенно переиграла «Байер» (3:0)

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Баварцы вряд ли будут особо надрываться, да и оппонент не столь силен в плане реализации.

    «Фармацевтам» непременно нужно рисковать, вот только мюнхенцы имеют слишком комфортное преимущество.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Еще есть прогноз на исход в матче «Байер» — «Бавария».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дордой — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мухова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Грикспор — Ватануки
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бёрнли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 11.03.202523:00. С голами будет напряженка?!
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры