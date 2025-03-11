11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» неплохо выглядят в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 6 позиции.

При этом «Байер» набрала 16 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Фармацевты» уступили «Вердеру» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Баварии» (0:3). А вот поединок с «Айнтрахтом» завершился яркой победой (4:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Байер» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мартен Террье, Роберт Андрих — травмированы. Норди Мукиеле — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Хаби Алонсо в нынешнем сезоне не особенно преуспевает. В Бундеслиге «фармацевты» находятся на 2 месте таблицы.

Поединки с «Баварией» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Байер» победил 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что подопечные Хаби Алонсо стремглав понесутся в атаку. Вот только забивать команде нужно минимум трижды.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 12 месте табели о рангах.

Причем «Бавария» в 8 турах разжилась 15 зачетными баллами. А вот отличились мюнхенцы 20 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда откровенно провалила. Баварцы уступили одному из аутсайдеров «Бохуму» (2:3).

А вот до того команда уверенно переиграла «Байер» (3:0). Зато чуть раньше баварцы нанесли поражение «Штутгарту» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Мануэль Нойер, Александар Павлович — травмированы.

Состояние команды: Баварцы ныне находятся в довольно приличных кондициях. Вот только лазарет команды полностью никак не опустеет.

В своем чемпионате «Бавария» также весьма преуспевает. Там мюнхенцы пребывают на 1 позиции, на 8 очков опережая ближайшего преследователя.

Привычно результативный сезон выдает Харри Кейн. Форвард настрелял 21 мяч в Бундеслиге, прибавив к ним еще 9 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать без особого надрыва. Мюнхенцы имеют достаточно комфортный гандикап.

Статистика для ставок

Баварцы не пропускали от «Байера» в 2 последних очных встречах

«Бавария» в среднем забивает 3 гола за матч

В первом поединке «Бавария» уверенно переиграла «Байер» (3:0)

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Баварцы вряд ли будут особо надрываться, да и оппонент не столь силен в плане реализации.

«Фармацевтам» непременно нужно рисковать, вот только мюнхенцы имеют слишком комфортное преимущество.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75