7 марта в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Норвич» на 4 очка отстает от заветной зоны стыков. А вот отличилась команда 56 забитыми мячами в 35 турах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Канарейки» подписали мировую с «Блэкберном» (1:1).

А вот до того команда минимально одолела «Сток Сити» (4:2). Зато поединок с «Халл Сити» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Аманква Форсон, Кенни Маклин, Матей Юрашек — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» имеют проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила 48 мячей в 35 матчах.

Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Норвич» победил 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Канарейки» постараются подтянуться к зоне стыков.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» на 7 очков опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Ковентри» (2:3).

До того команда проиграла еще и «Вест Бромвичу» (0:2). Да и поединок с «Портсмутом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Грег Ли — травмирован.

Состояние команды: «Юс» проводят крайне слабый турнирный отрезок. Команде срочно нужно улучшать свою атакующую статистику.

При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает примерно гол за матч. Да и ведущий форвард Марк Харрис настрелял всего 5 мячей в текущем чемпионате.

«Юс» в последней очной встрече одолели «канареек». Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно, однако ресурсов хватает не всегда.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника не блещет пресловутой монолитностью.

Статистика для ставок

«Юс» в среднем забивают гол за матч

Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

«Норвич» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Канарейки» мотивированы пободаться за стыки, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Оксфорд Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов, плюс в последнее время выглядит бледновато.

Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40