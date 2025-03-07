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    «Канарейки» будут торопиться

    «Норвич» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Оксфорд Юнайтед»
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    «Норвич»
    7 марта в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Марта 2025 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 23:00 Оксфорд Юнайтед

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

    При этом «Норвич» на 4 очка отстает от заветной зоны стыков. А вот отличилась команда 56 забитыми мячами в 35 турах.

    Норвич Сити — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Канарейки» подписали мировую с «Блэкберном» (1:1).

    А вот до того команда минимально одолела «Сток Сити» (4:2). Зато поединок с «Халл Сити» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Аманква Форсон, Кенни Маклин, Матей Юрашек — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канарейки» имеют проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила 48 мячей в 35 матчах.

    Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Норвич» победил 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Канарейки» постараются подтянуться к зоне стыков.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Юс» сражаются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Оксфорд Юнайтед» на 7 очков опережает опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Юс» уступили «Ковентри» (2:3).

    До того команда проиграла еще и «Вест Бромвичу» (0:2). Да и поединок с «Портсмутом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Грег Ли — травмирован.

    Состояние команды: «Юс» проводят крайне слабый турнирный отрезок. Команде срочно нужно улучшать свою атакующую статистику.

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    При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем забивает примерно гол за матч. Да и ведущий форвард Марк Харрис настрелял всего 5 мячей в текущем чемпионате.

    «Юс» в последней очной встрече одолели «канареек». Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно, однако ресурсов хватает не всегда.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборона соперника не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Юс» в среднем забивают гол за матч

    • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

    • «Норвич» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: «Канарейки» мотивированы пободаться за стыки, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Оксфорд Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов, плюс в последнее время выглядит бледновато.

    Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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    «Норвич» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 07.03.202523:00. «Канарейки» будут торопиться
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