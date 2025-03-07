7 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Худжанд». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истиклол» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Истиклол»

Турнирное положение: «Истиклол» прошедший сезон провел успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Истиклол» на 16 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 11 мячей в 22 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «ЦСКА Памир».

До того команда сумела одолеть «Панджшер» (2:0). При этом чуть ранее она просто-таки уничтожила «Саразм» (10:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истиклол» весьма результативно атакует. Команда настреляла 62 мяча в 22 поединках прошедшего чемпионата.

Матчи с «Худжандом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Истиклол» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и сильная атакующая линия помогут команде стартовать в новом чемпионате с виктории.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» прошлый чемпионат провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» на 16 зачетных баллов отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Худжанд» уступил «Равшану» (2:3).

До того команда учинила разгром «Куктошу» (6:0). Плюс поединок с «Баркчи Хисором» также завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Худжанд» явно мотивирован побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно мощно.

При этом «Худжанд» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 22 поединках минувшего чемпионата Таджикистана.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Худжанд» постарается преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Истиклол» победил в 6 своих последних поединках

«Худжанд» в среднем забивает чаще гола за матч

«Истиклол» в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Истиклол» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, выиграв в шести своих последних матчах.

Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00