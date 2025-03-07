Istiqlol Dushanbe
Худжанд
«Истиклол»
Турнирное положение: «Истиклол» прошедший сезон провел успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Истиклол» на 16 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 11 мячей в 22 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «ЦСКА Памир».
До того команда сумела одолеть «Панджшер» (2:0). При этом чуть ранее она просто-таки уничтожила «Саразм» (10:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Истиклол» весьма результативно атакует. Команда настреляла 62 мяча в 22 поединках прошедшего чемпионата.
Матчи с «Худжандом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Истиклол» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и сильная атакующая линия помогут команде стартовать в новом чемпионате с виктории.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» прошлый чемпионат провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Худжанд» на 16 зачетных баллов отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Худжанд» уступил «Равшану» (2:3).
До того команда учинила разгром «Куктошу» (6:0). Плюс поединок с «Баркчи Хисором» также завершился победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Худжанд» явно мотивирован побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно мощно.
При этом «Худжанд» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 22 поединках минувшего чемпионата Таджикистана.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Худжанд» постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Истиклол» победил в 6 своих последних поединках
- «Худжанд» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Истиклол» в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.
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Прогноз: «Истиклол» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.
Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, выиграв в шести своих последних матчах.
Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00