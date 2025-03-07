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    Сумеет ли «Истиклол» разгромить «Худжанд»?

    «Истиклол» — «Худжанд». Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 7 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Истиклол» — «Худжанд»
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    «Истиклол»
    7 марта в 1-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истиклол» и «Худжанд». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истиклол» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 07 Марта 2025 года

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Istiqlol Dushanbe 16:00 Худжанд

    Худжанд

  • Худжанд
    •

    «Истиклол»

    Турнирное положение: «Истиклол» прошедший сезон провел успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истиклол» на 16 зачетных баллов опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 11 мячей в 22 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «ЦСКА Памир».

    До того команда сумела одолеть «Панджшер» (2:0). При этом чуть ранее она просто-таки уничтожила «Саразм» (10:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Истиклол» забил 22 мяча, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истиклол» весьма результативно атакует. Команда настреляла 62 мяча в 22 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Худжандом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Истиклол» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и сильная атакующая линия помогут команде стартовать в новом чемпионате с виктории.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» прошлый чемпионат провел вполне продуктивно. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Худжанд» на 16 зачетных баллов отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Худжанд» уступил «Равшану» (2:3).

    До того команда учинила разгром «Куктошу» (6:0). Плюс поединок с «Баркчи Хисором» также завершился победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Худжанд» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Худжанд» явно мотивирован побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно мощно.

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    При этом «Худжанд» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 38 мячей в 22 поединках минувшего чемпионата Таджикистана.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Худжанд» постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Истиклол» победил в 6 своих последних поединках

    • «Худжанд» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Истиклол» в среднем забивает чуть реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: «Истиклол» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.

    Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, выиграв в шести своих последних матчах.

    Ставка: Фора «Истиклола» -2.5 за 3.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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    «Истиклол» — «Худжанд»: прогноз и ставка за 3.90, статистика, коэффициенты матча 07.03.202516:00. Сумеет ли «Истиклол» разгромить «Худжанд»?
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