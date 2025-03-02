В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «Фрайбург». Встреча пройдет 2 марта и начнется в 19:30 по мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 23-х туров чемпионата Германии набрал 31 балл и пребывает в середине турнирной таблицы.

Команда находится на 11-й позиции, на семь очков отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на 16 пунктов опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-е место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура немецкого первенства баварцы на чужом поле разгромили гладбахскую «Боруссию» (3:0).

Перед этим коллектив в 22-м туре чемпионата Германии поделил очки, когда теперь уже в своих стенах сыграл вничью с «РБ Лейпциг» со счетом 0:0.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Кудоссу, Педерсен, Гумны, Бериша, Кабадайи и Оксфорд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Аугсбург» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, довольно высокий класс соперника все же делают их аутсайдером игры.

Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» по итогам 23-х туров чемпионата Германии набрал 39 баллов и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов и на один балл опережает пятое место вне данной зоны, а также на три очка — седьмую строчку, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал разгромную победу над «Вердером» (5:0).

Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в 22-м туре чемпионата Германии с минимальным счетом обыграл «Санкт-Паули» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Розенфельдер, Гюльде, Кьере и Огбус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Фрайбург» неизменно выигрывал.

Это сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Рицу Доан и Винченцо Грифо — лучшие бомбардиры команды и Бундеслиги с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Аугсбурга» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Фрайбурга» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Фрайбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.15, победа «Фрайбурга» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в семи из восьми их последних домашних поединков.

При этом в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Фрайбург» победит за 2.75