Черноморец
Торпедо
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв на один зачетный балл отстает от заветной 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 21 матчах лучшей лиги мира.
Черноморец — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. «Моряки» в спарринге разгромили липецкий «Металлург» (4:0).
До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (0:1). При этом чуть ранее она уступила еще и «Оренбургу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» откровенно не преуспевали в зимних спаррингах. Команда Олега Василенко в них не победила ни разу.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Черноморец» Нв по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Морякам» по силам дать бой одному из лидеров лиги.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы ушли зимовать в зоне прямого повышения в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 16 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Торпедовцы в контрольной встрече уступили «Спартаку» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Челябинску» (2:1). А вот поединок с «Женисом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы в последних спаррингах смотрелись не особо выгодно. Состав-то сохранить удалось, но не исчезнет ли после зимней паузы химия Кононова?!
При этом «Торпедо» весьма преуспевает в плане реализации. Торпедовцы настреляли 39 мячей в 21 матче первой лиги.
В составе москвичей выделяется Равиль Нетфуллин. Опытный хавбек забил уже 6 мячей в нынешнем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Торпедовцы намерены закрепиться в дуэте лидеров второго по рангу российского дивизиона.
Статистика для ставок
- «Моряки» уступили в 3 своих последних матчах
- «Торпедо» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч
- «Черноморец» Нв в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.
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Прогноз: Торпедовцы на всех парах несутся в элиту, так что ждем от них активных атакующих акций.
Команда Олега Кононова по именам смотрится ярче «моряков», плюс весьма преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Торпедо» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26