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    Сумеет ли «Торпедо» одолеть «моряков»?

    «Черноморец» Нв — «Торпедо»: Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Торпедо»
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    Равиль Нетфуллин
    1 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Торпедо». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 01 Марта 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 14:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за попадание в стыки. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв на один зачетный балл отстает от заветной 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 21 матчах лучшей лиги мира.

    Черноморец — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. «Моряки» в спарринге разгромили липецкий «Металлург» (4:0).

    До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (0:1). При этом чуть ранее она уступила еще и «Оренбургу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» откровенно не преуспевали в зимних спаррингах. Команда Олега Василенко в них не победила ни разу.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Черноморец» Нв по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Морякам» по силам дать бой одному из лидеров лиги.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы ушли зимовать в зоне прямого повышения в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Торпедовцы в контрольной встрече уступили «Спартаку» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Челябинску» (2:1). А вот поединок с «Женисом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы в последних спаррингах смотрелись не особо выгодно. Состав-то сохранить удалось, но не исчезнет ли после зимней паузы химия Кононова?!

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    При этом «Торпедо» весьма преуспевает в плане реализации. Торпедовцы настреляли 39 мячей в 21 матче первой лиги.

    В составе москвичей выделяется Равиль Нетфуллин. Опытный хавбек забил уже 6 мячей в нынешнем первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Торпедовцы намерены закрепиться в дуэте лидеров второго по рангу российского дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Моряки» уступили в 3 своих последних матчах

    • «Торпедо» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Черноморец» Нв в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.61.

    Прогноз: Торпедовцы на всех парах несутся в элиту, так что ждем от них активных атакующих акций.

    Команда Олега Кононова по именам смотрится ярче «моряков», плюс весьма преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

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