27 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Гёзтепе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Касымпаша» на 7 очков опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Антальяспору».

До того команда проиграла еще и «Фенербахче» (1:3). При этом чуть ранее она с трудом переиграла «Ризеспор» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Касымпаша» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Касымпаша» в Кубке Турции явно не блистает. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

Матчи с «Гёзтепе» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Касымпаша» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда намерена добыть первые очки в Кубке.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Измирцы проводят довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Суперлиги.

Причем «Гёзтепе» на шесть очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 23 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Измирцы минимально уступили «Кайсериспору».

До того команда не смогла одолеть «Бодрумспор» (0:0). А вот поединок с «Газиантепом» завершился трудной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гёзтепе» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе измирцы забуксовали. Команда не забивает уже два матча кряду.

При этом «Гёзтепе» в своей группе Кубка Турции находится на 2 месте. Команда набрала шесть очков в двух поединках.

При этом в Кубке команда забивает в среднем гол за матч. А вот оборона измирцев пока не давала результативных сбоев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Измирцы намерены закрепиться в дуэте лидеров группы.

Статистика для ставок

Измирцы не забивают 2 матча кряду

Стамбульцы проиграли в 2 последних поединках

«Касымпаша» в двух матчах Кубка Турции не забила ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касымпаша» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 2.02.

Прогноз: Стамбульцы явно постараются добыть свои первые очки в турнире.

«Гёзтепе» в последних матчах имел проблемы с реализацией, да и на чужих полях не преуспевает в плане результатов.

Ставка: Победа «Касымпаши» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.05